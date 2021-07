Un acteur d’Outlander en pourparlers avec DC

Le succès de Étranger Il est inégalé et, par conséquent, ses stars ont décroché de grands rôles jusqu’à présent dans leur carrière. Depuis que la série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, a été ajoutée au catalogue Netflix, l’histoire de Jamie et Claire a commencé à parcourir le monde, catapultant tous les acteurs à la renommée internationale, en particulier ceux qui ont eu de grands rôles.

Mais, au-delà de la fureur suscitée par Sam Heughan et Caitriona Balfe, les protagonistes de Étranger, qui a également augmenté son nombre de fans était Tobías Menzies. Durant les premières saisons, l’acteur d’origine britannique est celui qui a donné vie à Frank Randall au XXe siècle et, à son tour, à son ancêtre et méchant de la série : Black Jack Randall au XVIIIe siècle.

Tobías Menzies dans son rôle de Black Jack Randall. Photo : (IMDB)



Avant d’en venir à cette fiction Starz, qui l’a lancé dans le monde, Menzies faisait partie de Le Trône de Fer avec un petit rôle, mais non moins important : Edmure Tully. Bien que, maintenant, puisqu’il ne fait plus partie du drame dans lequel il a joué avec Sam Heughan, tout indique qu’il se rapproche de l’univers élargi de DC.

Tobías Menzies dans son rôle dans Game of Thrones. Photo : (IMDB)



Avec Game of Thrones, Étranger et La Couronne dans son rétroviseur, où à chaque fois il a radicalement changé de profil, maintenant, comme il s’est passé, Greenn Lantern serait son nouvel objectif, une série qui serait produite entre Warner et DC pour HBO Max. Et, cette fois, Menzies jouerait à nouveau un super-vilain comme Thaal Sinister.

Dans cette série, qui pourrait être créée l’année prochaine, DC explorera l’histoire de la force de maintien de la paix intergalactique, Green Lantern Corps. Et selon les bandes dessinées, Siniestro est l’un des principaux méchants de cette force puisque, une fois membre, il a été licencié de manière déshonorante pour abus de pouvoir et est devenu plus tard membre du Siniestro Corps.