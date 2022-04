Un acteur d’Outlander a essayé d’être Superman avant Henry Cavill

célébrités

Henry Cavill est l’un des acteurs les plus titrés dans la peau de Superman. Mais avant de décrocher le rôle, un acteur de Étranger voulait donner vie au super-héros de DC. Sachez qui c’est.

Il ne fait aucun doute que récemment Henry Cavill Il a su démontrer qu’il a le talent nécessaire pour mener à bien tout défi qui lui est proposé. C’est que, en quelques mois, il a personnifié des personnages très différents les uns des autres. Cependant, il convient de noter que tout ce niveau d’acteur du Britannique était évident lorsqu’il a été choisi pour donner vie à Superman à DC.

Avec ce personnage, qui est bien connu dans le monde entier, Henry Cavill il s’est catapulté à la renommée internationale, et dès lors, sa carrière atteint son apogée. Cependant, la vérité est qu’avant qu’il ne prenne en charge une nouvelle version de Superman, de nombreux acteurs l’ont joué et beaucoup d’autres n’ont voulu que participer au film.

Dans ce dernier groupe, il y a des interprètes tels que Sam Heughanqui est aujourd’hui connu dans le monde entier pour se faire passer pour Jamie Fraser dans Étranger. L’acteur est l’un des plus aimés de la célèbre série basée sur les livres de Diana Gabaldon. Son personnage n’est pas seulement le protagoniste de la fiction, mais aussi l’un des plus emblématiques de toute l’histoire en raison de ce que cela signifiait, à l’époque où se déroule la bande dessinée, de donner vie à une guérilla des hautes terres d’Écosse.

Cependant, malgré le fait que ce soit le rôle qui lui a donné la renommée qu’il a aujourd’hui, Heughan voulait être Superman avant. Comme il l’a lui-même avoué dans le Podcast Juste pour la variété a auditionné pour Superman Returns (2006), mais a été rejeté. Apparemment, c’est sa constitution physique à l’époque qui ne l’a pas aidé à prendre la tête. « J’ai grandi un pescétarien ou une sorte de végétarien-pescétarien. Je n’ai commencé à manger de la viande qu’à mon arrivée aux États-Unis, à l’âge de 24 ans. C’était tous ces délicieux hamburgers et nourriture. A l’époque j’auditionnais pour Superman (Returns)», a-t-il commencé à expliquer.

Heughan a ensuite ajouté: «J’avais un entraîneur et il m’a dit : « Tu dois grossir. Tu dois être capable de remplir la cape. » Il était comme, « Mangez plus de protéines. » Je me souviens de la première fois où j’ai mangé du poulet ou quelque chose comme ça et tout d’un coup je me suis dit : « OMG, j’ai toute cette énergie. Et je n’ai pas faim tout le temps.. Cependant, comme on le voit, malgré le changement qu’il a fait pour garder le rôle, il n’a pas réussi.

Pour ce film, qui a été réalisé par Bryan Singer, qui a séduit les producteurs était Brandon Routh. Dans ce film, ce qui s’est passé dans le film mettant en vedette Christopher Reeves est complètement ignoré puisque Superman Returns se raccorde directement au Superman II de 1980.

