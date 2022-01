Un acteur d’Harry Potter a défendu JK Rowling

in

Le créateur de la saga fantastique transformée en film par Warner Bros. Pictures s’est ouvertement prononcé contre la communauté trans. En raison de controverses, elle n’a pas été invitée à la spéciale HBO Max.

Depuis que JK Rowling s’est ouvertement prononcé contre la communauté trans et a assuré que « le sexe est réel » En ce qui concerne le fait que les organes génitaux devraient être ceux qui définissent l’identité d’une personne, de nombreux fans de Harry Potter ils l’ont critiquée. Cela a conduit plusieurs de ses stars à devoir s’exprimer publiquement sur la situation afin de ne pas être associées à leur position, notamment Daniel Radcliffe, Emma Watson Oui Rupert Grint. Des trois, c’était grincer le plus tolérant, disant que même s’il n’est pas « forcément d’accord avec tout ce que vous dites »est toujours votre « tante ».

Maintenant un nouvel acteur de Harry Potter a parlé publiquement des propos du réalisateur. Lors d’un entretien avec Le télégraphe, Jason Isaac a été consulté au sujet des déclarations de l’auteur. L’acteur est connu pour avoir donné vie à Lucius Malefoy tout au long de la saga et la dernière fois, il a été beaucoup vu avec Tom Feltonqui a joué son fils dans la saga des Assistant de Poudlard.

« Il y a tellement de choses à propos Jo… Je ne veux pas être entraîné dans la question des trans, en parler d’eux, parce que c’est un gros champ de mines.note l’artiste. En ce sens, il a aussi parlé des raisons pour lesquelles il n’a pas fait comme d’autres de ses collègues de Harry Potter, qui a préféré faire des déclarations une fois les déclarations de l’auteur connues. Il convient de noter que l’impact a été tel que hbo max a décidé de ne pas l’inviter à la spéciale pour les 20 ans du premier film (cela n’a jamais été confirmé mais il est évident que ses déclarations ont fait une brèche).

« L’une des choses que les gens doivent également savoir à son sujet, et non comme un contre-argument, c’est qu’elle a consacré une grande partie de sa fortune à rendre le monde meilleur pour des centaines de milliers d’enfants vulnérables grâce à son organisation. Lumos”il a pointé isaacs et j’ajoute : « C’est vraiment bien ». Puis, il a expliqué : « Pour toutes les choses controversées qu’elle a dites, je n’allais pas sauter pour la poignarder à l’avant (ou dans le dos) sans avoir une conversation avec elle, ce que jusqu’à présent je n’ai pas pu avoir ».

Le réalisateur du premier film Harry Potter ne l’a pas attaqué non plus

Un autre de ceux qui ont été consultés au sujet des déclarations de Rowling était le directeur Chris Colombqui était aux commandes des deux premiers films de la saga, La pierre philosophale Oui La chambre des secrets. Lors d’un entretien avec Variété On lui a demandé ce qu’elle pensait de la position contre l’identité transgenre et comment cela se heurtait aux thèmes de “empathie, amour et diversité” qui caractérise la franchise. « Je n’ai vraiment rien à dire. Je ne veux pas m’impliquer. Désolé »a répondu le directeur.

