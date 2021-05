Un acteur des Gardiens de la Galaxie a critiqué Marvel: Pourquoi?

le Univers cinématographique Marvel Cela a été le grand succès de la dernière décennie à travers le monde, conquérant des millions de fans avec ses films de super-héros, et à ce jour, ils continuent la franchise avec des séries télévisées, telles que WandaVision et The Falcon and The Winter Soldier. Il n’y a aucun doute sur le bonheur qu’ils ont apporté aux spectateurs, mais Il semble que ce n’est pas le même sentiment que Dave Bautista, l’une de ses stars.

Nous avons récemment appris à connaître les mots forts de Mickey Rourke, qui a joué Ivan Vanko dans L’homme de fer 2. Après 10 ans, il a de nouveau parlé du MCU et il l’a fait en louant la série Law and Order: « Je vous respecte tous, le travail que vous faites tous est d’agir pour de vrai, pas comme cette merde de Marvel. ». Il y a quelques années, il avait reconnu: « Je n’étais pas fan des films Marvel. J’ai fait un film pour Marvel une fois et ils ont tout coupé. ».

Maintenant, qui était chargé de critiquer Marvel était Dave Bautista, qui incarnait Drax dans les Gardiens de la Galaxie. Dans une conversation avec Collisionneur a regretté les décisions qu’ils ont prises avec leur personnage: « J’aurais vraiment aimé qu’ils fassent plus d’efforts sur Drax, personnellement. ». Il a également ajouté: « Drax a une histoire vraiment intéressante qu’ils ont gaspillée. Je sais ce qu’ils font, mais je pense qu’ils ont vraiment gaspillé Drax. ».

L’interprète a continué d’argumenter: « Il a une grande histoire. Si vous le regardez Drax, même s’il semble être un gars effrayant, vous le regardez et il a l’air effrayant, il se fait botter le cul plus que tout autre personnage de Marvel. ». Cela a abouti: «Tout le truc de ‘The Destroyer’ a été jeté par la fenêtre … les gens sont tombés tellement amoureux du côté comique de Drax et ils lui ont creusé un trou. Nous avons raté une énorme opportunité avec ce personnage et je ne pense pas qu’il ‘ Je reviendrai. « .

Dave Bautista reviendra dans la franchise pour avoir la meilleure fin possible pour son personnage dans Gardiens de la galaxie 3, bien que l’on puisse supposer que ce n’était pas agréable pour lui. En attendant, nous vous verrons bientôt dans Armée des morts, le nouveau film d’action réalisé par Zack Snyder que le 21 mai au service de streaming Netflix.