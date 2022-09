Un acteur de Through my Window rejoint le spin off de Berlin sur Netflix

in

Berlinle spin-off de Le vol d’argent avec Pedro Alonso comme protagoniste, ajoute un acteur de par ma fenêtre. Le rencontrer.

Le vol d’argent C’était l’une des séries Netflix les plus importantes de ces derniers temps et cela n’est pas contesté. Cependant, bien que tous les acteurs de la fiction soient devenus mondialement connus, ce n’est qu’un seul qui a conquis le cœur du public. Partout dans le monde, des milliers de fans se sont entendus avec Berlin, le personnage incarné par Pedro Alonso. C’est sans aucun doute le rôle qui a le plus ébloui tout au long de la bande dessinée.

C’est pourquoi, même si Le vol d’argent Elle a déjà eu sa fermeture définitive, Netflix n’a pas hésité à miser à nouveau sur cette histoire. Bien qu’à cette occasion, compte tenu de l’amour qu’il a généré Berlin. Pour cette raison, il y a quelques mois, ils ont annoncé que ce personnage aurait, avec Pierre Alonso sur le papier, sa propre fiction. Et, bien qu’une date de sortie ne soit pas encore connue, certains détails ont déjà commencé à sortir.

Parmi eux, bien sûr, celui révélé dans TUDUM. comment il a été créé série berlinoise. Avec une vidéo mettant en vedette Álex Pina, le créateur de La Casa de Papel et Pedro Alonso, a montré en détail certaines choses à venir. Bien que, maintenant, une autre nouvelle soit apparue qui a surpris de nombreux fans. Mais, cela a également ému la majorité parce que cela a à voir avec par ma fenêtre.

C’est parce qu’il vient d’être confirmé que Julio Peña Fernández, le protagoniste du célèbre film romantique de Netflix, fera partie de Berlin. Bien qu’il jouera à nouveau Ares dans le deuxième film de cette histoire, À travers la mer, revient maintenant aussi à Netflix dans cette production. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas qui il jouera ni à quoi ressemblera son personnage.

Cependant, Peña Fernández a déjà partagé une publication faisant cette annonce et ému ses followers. « Je suis très heureux de pouvoir vous dire que je ferai partie du spin-off de Berlin», a-t-il assuré. Il n’a tout de même pas donné plus de détails, mais il a posé avec les acteurs qui feront également partie de cette fiction.

