Un acteur de Sweet Magnolias pourrait ne pas être dans la saison 2 sur Netflix pour avoir rejoint HBO Max

Ce vendredi 4 février revient sur Netflix le tant attendu Magnolias doux, mais apparemment le casting complet ne le sera pas. Découvrez qui serait passé à HBO Max et pourquoi.

Sweet Magnolias

Après un an d’attente et d’angoisse de la part des fans, Magnolias doux est sur le point de revenir. Ce sera ce vendredi 4 février 2022 quand, après de nombreuses promotions, la série reviendra en beauté. Avec Joanna García, Brooke Elliot et Heather Headley, la série débutera sa deuxième saison avec de nouveaux apprentissages, drames et émotions pour ces trois amis qui se battent pour le bien-être de leur peuple.

Le synopsis officiel de la deuxième saison de Magnolias doux fait remarquer: « Maddie, Helen et Dana Sue découvrent qui est dans la voiture. Mais ce n’est que la première des nombreuses surprises du bal de fin d’année. Des surprises qui transformeront les relations dans toute la ville. Les amitiés sont en danger, les vieux amours se terminent et de nouveaux fleurissent. Certains secrets de longue date bouleversent des emplois, changent des vies et bouleversent l’équilibre des pouvoirs dans Serenity. Mais dans la joie comme dans la perte, les doux magnolias continuent de se battre pour ce qui est bon pour eux et leurs proches, même lorsque ces efforts coûtent cher.”.

Sans aucun doute, les nouveaux chapitres de Magnolias doux ils prévoient d’arriver en proie à des moments inattendus pour tous les protagonistes. Cependant, avec le retour de la série, les fans ont une grande question : Carson Rowland sera-t-il de retour ? L’acteur donne vie à Tyler Townsend, le premier-né de Maddie (Joanna García) et l’un des personnages les plus aimés de la série..

L’intrigue des fans tient au fait que, pour cette édition, son personnage pourrait développer une idylle avec celle incarnée par Anneliese Judge, Annie Sullivan. Ces deux acteurs se sont rencontrés sur le plateau d’enregistrement, ils sont devenus de grands amis, mais la vérité est que les rôles qu’ils jouent sont amoureux. Et, désormais, pour cette saison, ils pourraient être amenés à vivre une aventure amoureuse très tendre. Cependant, tout pourrait changer.

Eh bien, il s’avère que pour les fans, le fait que Rowland ait signé avec HBO Max pour apparaître dans le redémarrage de Jolies petites menteuses que la plateforme va réaliser est synonyme de litige avec Netflix. Mais, pour ceux qui ont cette intrigue, ils peuvent se reposer tranquillement : Carson Rowland revient pour la deuxième saison de Magnolias douxqui a déjà été tourné, puisque son travail sur la série concours ne l’a pas empêché de poursuivre l’histoire de Tyler.

