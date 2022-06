Un acteur de Stranger Things a révélé la fin de la saison 4

NETFLIX

L’un des protagonistes de la série Netflix a donné des spoilers pour le tome 2. Que va-t-il se passer à Hawkins pour la prochaine sortie ?

©NetflixStranger Things saison 4 volume 2 sortira le 1er juillet.

Depuis que choses étranges j’arrive à Netflix, les abonnés à la plateforme de streaming sont impatients de voir de nouveaux épisodes. Cependant, cette fois, ce sentiment a été renforcé : la saison 4 a été divisée en deux volumes, laissant une pause entre chacun des épisodes. Ce ne sera pas avant 1 Juillet quand les fans de la série sauront comment cette partie se terminera. De toute façon, l’un de ses protagonistes a anticipé ce qui se passera dans la prochaine version.

Saison 4 présentée en mai de cette année le 7 premiers épisodes. Et l’accueil du public a été phénoménal : la terreur, alliée à de nouveaux personnages et une nouvelle menace, ont fait de cette fournée de chapitres l’une des meilleures jusqu’à présent. De quoi s’agissait-il? Six mois après la bataille de Startcourt, le groupe d’amis est séparé pour la première fois. Non seulement ils devront naviguer dans les complexités typiques de l’école, mais ils devront également faire face à un événement surnaturel.

Ce mystère a laissé la porte ouverte à deux autres épisodes qui arriveront le 1er juillet prochain à la plateforme. Dans ce sens, Noé Schnapp -acteur chargé de jouer Sera– a été invité à Le spectacle de ce soir, l’émission de Jimmy Fallon, pour évoquer la suite de la série sur Netflix. Après l’avoir interrogé sur ce qui va arriver dans le tome 2 de la saison 4, l’interprète a eu une réponse révélatrice.

« On attend avec impatience le tome 2… Nous avons des morts à venir. Un peu de sang et un gros…», a commencé par dire Schnapp. Rapidement, Fallon interrompit son invitée et, surprise, marqua qu’elle faisait un gros spoil. « Je n’ai pas dit qui mourra», a rapidement précisé le jeune acteur. Le présentateur a souligné qu’il n’y avait pas trop de personnages sur lesquels parier de toute façon. Ainsi, qui joue Will a dit : «Eh bien, vous pouvez supposer que quelqu’un va mourir.”.

Avec ces mots, Noah Schnapp a précisé qu’au moins un personnage mourra dans le tome 2 de la saison 4 de choses étranges. Ce ne serait pas la première fois dans la série Netflix, puisque chaque épisode présentait la mort d’un personnage central. c’est déjà arrivé avec barbe dans le premier, avec Bob dans le second et enfin avec Gamelle Dans le troisième. Qui va mourir dans la saison 4 ? Il ne reste plus qu’à attendre le 1er juillet.

