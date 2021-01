Un acteur de la Umbrella Academy révèle un indice sur la saison 3

The Umbrella Academy est une série originale de Netflix créé par Jeremy Slater et Steve Blackman. Il a été créé en 2019 et a déjà diffusé 2 saisons sur la plate-forme de streaming. Maintenant, les fans attendent avec impatience la première d’un troisième opus.

En attendant que Netflix révèle la date de la première de la nouvelle saison, l’un des protagonistes de la série a révélé un indice sur l’avenir de son personnage dans la série. Qui était-il et qu’a-t-il dit?

Ce vendredi 29 janvier Justin Min, qui joue Ben, a publié une photo sur Instragram révélant un indice clé pour les nouveaux épisodes de la série. Dans celui-ci, l’acteur apparaît aux côtés de Robert Sheehan, qui joue Klauss à The Umbrella Academy.

« Nous vous avons manqué? C’est dommage. Vous ne nous reverrez plus jamais ensemble « Justin a écrit. Si l’on se souvient, cela a beaucoup de sens, puisque Ben a su dire au revoir à Vanya et à ses frères dans l’une des dernières scènes de la deuxième saison.







Avec ce nouveau message de l’acteur, il est confirmé que nous ne verrons plus Ben dans la série. Cependant, Justin Min continuera à faire partie de la distribution, car il donnera vie à Ben mais à partir de la nouvelle réalité, qui est apparemment le leader du groupe connu sous le nom de La Sparrow Academy, qui a déjà confirmé son casting complet.

« Tu sais ce qu’ils disent. Quand ta famille ne peut pas te garder en vie, trouve-en une autre », Justin Min avait déjà écrit dans un autre post sur le réseau social. Les fans ont été déçus de ne plus revoir le tendre et ironique Ben, mais en même temps enthousiasmés par la nouvelle version de son personnage.

Quand aura lieu la troisième saison de The Umbrella Academy?

Pour le moment, la date de sortie du troisième opus reste un mystère. Il n’est même pas confirmé que les nouveaux épisodes apparaîtront sur l’écran Netflix en 2021.