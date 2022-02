Un acteur de La Casa de Papel combattra dans la Soirée Année 2 d’Ibai Llanos

célébrités

Le célèbre streamer a annoncé les adversaires de la prochaine édition de son événement et a confirmé l’une des grandes stars de la série Netflix.

© GettyUn acteur de La Casa de Papel combattra dans La Velada del Año 2 de Ibai Llanos.

Le vol d’argent a vu sa fermeture en 2021 s’imposer comme l’une des séries les plus acclamées du service de streaming Netflix, mais son phénomène est loin d’être terminé, puisque dans le futur nous verrons un spin-off berlinois avec Pedro Alonso. En attendant vos projets, l’un de ses acteurs a été annoncé pour faire partie de La soirée de l’année 2organisé par Ibai Llanos. Voyez qui il est et qui il combattra !

Au cours de la dernière année, le célèbre streamer s’est positionné comme l’une des grandes figures hispaniques, ayant été le protagoniste de plusieurs moments. L’un d’eux était la première édition de cet événement qui a révolutionné Internet grâce au réseau social Twitch, où différents créateurs de contenu multimédia se sont affrontés dans des matchs de boxe. Ce dimanche, il a annoncé les détails du prochain gala et on connaît déjà les concurrents.

Bien que l’idée soit née comme une parodie des discussions entre les streamers qui résident en Andorre et parmi ceux qui sont restés en Espagne, l’accueil a été totalement positif et désormais ils étaient de grandes personnalités. Pour le duel principal de la soirée, l’acteur a été confirmé Jaime Lorentequi a joué Denver dans les saisons de Le vol d’argenten face de Madrid monsieur jagger.

Considérant qu’il s’agit d’un événement dédié aux créateurs de contenu, c’est une vraie surprise que l’acteur en fasse partie. Élite, El Cid et le phénomène espagnol mentionné sont ses grandes participations, mais dans l’avenir de sa carrière des titres plus intéressants l’attendent : les films 42 secondes et Étain et Tinaet la série Christ et roile tout en phase de post-production.

+Quand aura lieu la soirée de l’année 2 ?

D’après ce qu’a rapporté Ibai sur ses réseaux, on s’attend à ce que La soirée de l’année 2 est célébré le Samedi 26 juin à 18h00 en Espagne dans le Pavillon olympique de Badalona, où plus de dix mille personnes sont attendues dans le public. En plus du combat principal, ils diront aussi présent : Carola vs. Spursito, Momo contre. Viruzz, Ari Gameplays vs. Paracétamor et Luzu vs. Lolita.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂