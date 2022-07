Un acteur de Cobra Kai a été sanctionné sur le plateau de Netflix

in

célébrités

cobra kai C’est l’une des séries les plus réussies sur Netflix, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de commande sur le plateau. Découvrez quel acteur a été sanctionné et pourquoi.

©NetflixActeurs Cobra Kai

La cinquième saison de cobra kai Il est devenu l’un des plus attendus par les fans de la série. Bien sûr, il reste encore quelques jours pour sa première puisque Netflix a confirmé qu’ils ne publieront pas de nouveaux épisodes avant le 9 septembre prochain. Mais, le fait de savoir comment cette histoire va se poursuivre génère une grande anxiété chez les téléspectateurs. A tel point que, pour amoindrir l’attente, les mêmes acteurs ont dévoilé certains détails cachés de leurs moments de tournage.

S’il y a quelque chose de connu à propos de nouveaux épisodes de cobra kai est qu’il réunira, une fois de plus, tous ses protagonistes, qui feront face à un nouveau défi avec le méchant reprenant les dojos de la vallée. À tel point que, une fois de plus, le plateau de Netflix était à nouveau rempli de ces jeunes acteurs qui ont donné à la série une grande qualité d’acteur. Dès la première saison que la bande a été un succès grâce à ce type de qualités de son casting et, par conséquent, ils ne cessent d’en profiter.

Cependant, il convient de noter qu’au-delà du grand talent des artistes qui mettent en vedette cobra kai, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’ordre établi sur le plateau. Eh bien, comme dans toute production, il y a certaines règles que les membres de l’équipe doivent respecter, mais l’un des artistes ne l’a pas fait. Il s’agit de Tanner Buchanan, l’interprète de Robby Keene depuis la première saison.

Pour cela, les créateurs de la bande ont décidé de le gronder et de lui faire une grosse commande. Il s’avère que Buchanan, chaque fois qu’il tourne une scène, il jure s’il se trompe. Ainsi, selon ce que l’artiste lui-même a dit, de la production, ils lui ont demandé de contrôler la gestion de ses erreurs. Bien que ce ne soit pas entièrement une colère, mais plutôt un traitement cordial entre l’équipe et l’acteur, qui essaie déjà de le contrôler.

« Certains des producteurs m’ont dit que je devrais peut-être essayer de calmer certains blasphèmes sur le plateau.« , étaient ses mots exacts. Et avec cela, il devient clair que Netflix a des règles strictes concernant le comportement de ses stars. Eh bien, quelque chose de similaire s’est produit avec Noah Schnapp et Millie Bobby Brown lorsqu’ils ont été réprimandés par les frères Duffer pour leur mauvais comportement sur le tournage de choses étranges.

