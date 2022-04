Un acteur d’Ali a dénoncé avoir été maltraité par Will Smith lors du tournage du film

célébrités

Un acteur a ajouté un nouveau chapitre à la controverse sur ce qui s’est passé aux Oscars entre Will Smith et Chris Rock. Dans ce cas, l’interprète d’Ali aurait harcelé son castmate.

©IMDBWill Smith dans Ali

Il est clair que la controverse sur ce qui s’est passé dans le Prix ​​Oscar pour le coup qu’il lui a donné Will-Smith pour Chris Rock après une blague malheureuse de l’humoriste adressée à la femme de l’acteur de roi richard ça ne va pas finir bientôt. Certains sont d’accord avec l’attitude de Smith, tandis que la majorité réagit contre la violence exercée par le protagoniste de Jour de l’indépendance. Dans ce contexte, de nouvelles déclarations pointent contre l’acteur.

Il s’agit de Paul Rodríguezqui a partagé un casting avec Will-Smith pendant le tournage du film Ali, réalisé par Michael Mann, où l’interprète douteux a donné vie à la légende de la boxe internationale, ce champion considéré comme l’un des meilleurs athlètes de l’histoire, Muhammad Ali. Il semble que la relation entre la tête du casting et Rodríguez n’était pas la meilleure.

L’accusation de Paul Rodríguez contre Will Smith pour abus

« Chris Rock n’a été giflé qu’aux Oscars, mais j’ai reçu une gifle verbale de Will Smith tous les jours. Parfois, je pense que les blessures émotionnelles sont aussi profondes, sinon plus profondes, que les blessures physiques. Ce film était censé être un excellent tremplin dans ma carrière, mais il a fini par être un cauchemar pour moi à cause de toutes les insultes dégoûtantes que j’ai reçues de Smith. Il était méchant avec moi mais bon avec tout le monde. C’était un peu comme Jekyll et Hyde. »Rodriguez a avoué Le soleil.

Le comportement répréhensible de Will-Smith répétée tout au long de sa carrière ? Sans aucun doute, il était une personne impeccable jusqu’au coup porté Chris Rockmais maintenant des déclarations comme Paul Rodríguez les alarmes sonnent sur cette star hollywoodienne qui aurait, dans ce cas, le tort de sous-estimer et de maltraiter un collègue qui attendait le meilleur dans un projet stimulant.

Les dernières nouvelles concernant l’interprète indiquent qu’il est gêné par ses actions lors de la cérémonie du oscar et, en fait, il y a quelques jours à peine, il a annoncé sa démission de L’Académie. Cependant, il semble que ce chapitre de l’histoire de Will Smith ne soit pas encore terminé.

