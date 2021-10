Un acteur convoité : Marvel veut embaucher Daniel Craig

Daniel Craig Il n’a pas fini de dire au revoir à l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma qu’ils évoquaient déjà pour une autre. Avec Pas le temps de mourir, l’acteur a dit au revoir au rôle de James Bond avec lequel il a été vu pour la première fois en 2006. Maintenant, on dit que merveille et Kevin Feige ont jeté les yeux sur lui pour l’embaucher pour l’avenir de la Univers cinématographique Marvel (MCU).

La nouvelle a été diffusée par le média Robot monstre géant, où ils mentionnent que ce n’est pas la première fois que Daniel Craig sonne pour rejoindre le MCU. Avant Chris Hemsworth devenu ThorEn 2011, le studio a tenté de convaincre l’artiste de James Bond joindre. Cependant, l’interprète a rejeté l’offre car elle figurait déjà dans son programme agent 007 Et cela aurait été trop de pression pour jouer les deux rôles.

Maintenant, on dit que Craig est sur le point de rejoindre le MCU devenir un nouveau méchant dans la franchise. Si tu prends en compte tout ça Feige Il s’est battu pour l’avoir dans son catalogue d’acteurs, il semble évident qu’il ne sera pas ajouté avec un rôle mineur. Le site en question suggère qu’il pourrait apparaître comme le méchant de Les 4 Fantastiques de Jon watts ou être Docteur malheur.

Cependant, il y a un autre rôle qui pourrait être encore meilleur : celui de aimant. Avec l’arrivée du X Men au MCU Toujours sans indices, il est presque évident de penser que les rôles centraux seront refondus et cela pourrait ouvrir les portes de l’illusion aux fans qui demandent depuis des années de leur confier le poste de l’ami mutant de Charles-Xavier à Daniel Craig. Jusqu’au moment, Deadpool 3 Il semble qu’il sera le premier à apparaître X Men dans la saga.

L’héritage de Pierce Brosnan

En cas d’acceptation du rôle offert par Kevin Feige, qui n’a pas encore été publié, Daniel Craig Je pourrais suivre les traces de Pierce Brosnan. L’acteur qui fut son prédécesseur dans l’univers de James Bond Il fera également partie du monde des super-héros avec un film qui sortira en salles en 2022. Il s’agit de Adam noir, le film avec Dwayne Johnson.

Brosnan il se mettra à la place de Docteur Destin, l’alter ego de Kent Nelson. Il est l’un des super-héros les plus puissants de CC et membre du Société de justice d’Amérique. Ses pouvoirs incluent ceux de guérison, de téléportation, de vol, de télépathie, de télékinésie et de divers sorts. De plus, il est capable de détecter la magie qui se trouve dans son environnement.

