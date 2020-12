Un acte suicidaire: entretien avec Enrique Tataje, de Los Caracoles Suicidas | 45S

Consacrez-vous à la musique pays dans un pays où les genres tropicaux et populaires prédominent est pour Enrique Tataje un acte suicidaire. Serein et profond, totalement différent de la façon dont on le voit sur les scènes musicales, le chanteur du premier groupe country péruvien, Escargots suicidaires, discuter exclusivement avec Garage de roche.

«Medianoche» est la quatrième production musicale de Los Caracoles Suicidas lancée ce 25 septembre dernier.

Quelques mois après la sortie de son quatrième album « Minuit », Los Caracoles Suicidas présente son nouveau clip vidéo, « Mon délire ». Cette ballade country aux airs folkloriques a la participation de l’auteur-compositeur-interprète péruvien, Cheveux d’Ambrosio. Avec Mi Delirio, les escargots suicidaires choisissent d’inclure des instruments péruviens dans leurs prochaines productions. Un ingrédient qui, embrassant notre culture péruvienne, ne néglige pas son essence de pays.

Comment est né le goût de la musique country? Ils se sont consacrés au country en tenant compte du fait que, dans notre pays, des genres tels que le folklore, le reggaeton et la musique tropicale prévalent. Cependant, ils ont opté pour celui-ci, pourquoi?

Et nous sommes des escargots suicidaires pour cela. En fait, nous sommes cousins ​​et frères dans le groupe. Certains sont trois frères et d’autres sont leurs cousins; En fin de compte, nous sommes tous une famille. Nous avons grandi ensemble en écoutant la même musique, toujours. Et nous aimons le pays dès notre plus jeune âge. Nous voyions des enregistrements de country nord-américain et hallucinions que nous étions au Texas avec nos bottes et nos chapeaux. La musique country est si mignonne. Nous avons grandi avec.

Enrique, avez-vous mentionné le «pays d’Amérique du Nord», et c’est qu’il est né aux États-Unis; Des groupes comme Creedence Clearwater Revival, par exemple, viennent à l’esprit.

Exact…

Quels autres groupes ont influencé votre musique?

Eh bien, il y a de nombreuses influences comme Johnny Cash, Las Águilas, Willy Nelson, Kenny Rogers; Je veux dire, nous avons toujours entendu de grands artistes country. Et, les contemporains aussi comme Toby Keith.

Johnny Cash, chanteur américain considéré comme le roi du pays du 20e siècle.

Ils ont sorti un nouveau single avec Pelo D´Ambrosio, et c’est: Mi Delirio. On peut voir une certaine fusion musicale. Par exemple, dans cette chanson, un charango péruvien est entendu. Avez-vous l’intention de continuer à inclure des instruments péruviens dans vos prochaines productions?

Bien sûr. En fait, nous sommes ouverts à ouvrir nos horizons musicaux. La musique est riche et les fusions seront toujours les bienvenues. La nôtre a commencé comme de la musique fusion parce que dans la première production (Entre les verres de rouge foncé), on retrouve des chansons aux nuances andines ou trover, et un country plus pop. Plus tard, nous avons développé davantage le genre country, mais nous avons aussi des chansons avec certaines nuances andines dans le rythme de la grosse caisse et d’une guitare enchaînée. Mais dans cette chanson que vous évoquez, My Delirium, c’est une chanson que nous avons la présentation de Pelo avec qui nous sommes très reconnaissants. Et oui, cette matière a aussi une touche andine avec le charango de Alex Torres. Et c’est l’ingrédient.

Bien sûr, et sans négliger l’essence du pays. D’autre part, vous avez participé à des festivals internationaux, et l’un d’entre eux a été le San Pedro Country Fest en Argentine. Vous nous avez mentionné que la beauté de ceci est qu’il est partagé avec des artistes d’autres parties du monde, et dans chacun d’eux, vous trouvez non seulement l’essence du country, mais l’essence de leur propre pays dans leur musique.

Oui, nous sommes depuis plusieurs années consécutives dans le Fête champêtre d’Oxapampa où nous avons commencé à partager des scènes avec des groupes de différents pays. Après cela vint le Saint Pierre Country Fest d’Argentine puis du Brésil. Cette année, nous avons eu Mexique à Saltillo de Monterey (Festival de Zapal), mais bon, la pandémie est arrivée et beaucoup de choses ont été frustrées. Mais notre expérience de partage de scènes avec des groupes country de différentes nationalités a été très riche. Tu sens les racines de chaque pays cela donne au pays une touche personnelle. Les Brésiliens ont un son différent, les Argentins aussi; et nous avons un pays avec une influence plus nord-américaine, mais qui expérimente des ingrédients andins, ce qui est notre truc.

C’est notre essence et nous représente sur la scène mondiale, en plus. Pourquoi le nom Los Caracoles Suicidas? C’est un nom très particulier, d’ailleurs. Surtout, « suicidaire » …

Oui, les escargots après une nuit pluvieuse descendent des arbres et traversent tout ce qu’il faut pour se rendre aux flaques d’eau laissées par la pluie pour boire de l’eau. C’est donc quelque peu suicidaire, car ils risquent d’être piétinés pour atteindre leur objectif qui est l’eau. Dans ce cas, notre eau est de la musique et nous avons toujours voulu y parvenir. Nous avons fait ce que le cœur nous a dicté, à savoir la musique country. Nous nous sommes jetés comme des escargots suicidaires jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif.

Dites-nous quels projets sont à venir …

Nous venons de sortir l’album Minuit qui le trouvent sur toutes les plateformes virtuelles comme dans Spotify. C’est un album dont nous sommes très heureux, non seulement pour la satisfaction de l’avoir terminé au milieu de la pandémie; mais parce que nous aimons les chansons qui ont été sur cet album d’une manière spéciale. Nous n’avons pas seulement eu la participation de Pelo de Ambrosio, mais aussi avec des artistes étrangers tels que Jaime Urrutia d’Espagne. Nous envisageons donc de faire une compilation de ces quatre albums avec tous les invités nationaux et internationaux.

Une curiosité. Vous avez une chanson intitulée « Amybeth avec et H », l’avez-vous tirée de la série Netflix Annie avec et E? Même dans les paroles, une fille aux tresses rouges est mentionnée courant à travers la campagne. Le single se termine par cette phrase: « C’est Amybeth avec un H à la fin »

Oui, bien sûr. C’est une chanson inspirée de ce personnage. et nous avons adoré la série, nous avons été émerveillés car c’est notre vague; le champ, le pays. Et nous avons aussi adoré le personnage.

Une fille très souriante …

Oui et Rafo de la Lama, il a fait une belle chanson et c’est: Amybeth avec un H.

Oui, et les paroles en disent long. On l’entend et ça nous transporte automatiquement à la campagne, dans ces années et dans les scènes d’Annie. Enrique, un message pour votre public péruvien …

Oui, tout d’abord, je tiens à remercier 45S, vous particulièrement. Et invitez les gens à écouter ce nouvel album: Media Noche. Ils le trouvent sur toutes les plateformes audio et vidéo comme Spotify et YouTube. Retrouvez-nous dans Facebook et Instagram comme Escargots suicidaires. Je tiens également à remercier nos fans qui, grâce à eux, c’est que nous faisons tout cela. Nos chansons sont les leurs.

Eh bien, nous tenons à souligner qu’il n’y a rien de plus beau que de faire de la musique dans le style qui nous passionne, surtout si c’est en famille. Pour ceux qui nous lisent, Suicide Snails sont cousins ​​et frères et ils ont grandi en faisant cela ensemble. Et cela a une valeur ajoutée.

Oui, en fait, la chimie est quelque chose de très important dans les groupes. Parce que quand il n’y en a pas, malheureusement, les résultats ne sont pas atteints. Nous sommes privilégiés car nous sommes nés à la même époque, nous aimons la même musique et nous sommes une famille. On ne peut pas demander davantage. Vous devez faire ce que votre cœur vous dit. C’est un conseil pour tout le monde.

Mais non, y compris des touches folkloriques dans vos productions, ce n’est pas un acte suicidaire, il n’y a rien à craindre, il n’y a rien pour arrêter les escargots suicidaires.

Interview de Vanessa Sandoval

Pensez-vous que vous avez besoin d’expressions et de regards? Découvrez l’interview au format vidéo ci-dessous.