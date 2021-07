Un accident a interrompu le tournage de The Flash

Le film de Warner Bros. est venu à Glasgow il y a quelques jours pour donner vie à la ville fictive de Gotham City. Dans ce contexte, de nombreux témoins ont eu l’occasion de capturer des images de deux fois plus Ben affleck Interprétation Homme chauve-souris dans votre nouveau véhicule : une moto blindée cela surprendra sûrement le public une fois que nous le verrons sur grand écran. Malheureusement, nous devons signaler qu’il y a eu un accident sur le tournage du film.

L’information indique que la production tournait une scène dans la rue Renfiel lorsqu’un caméraman, qui conduisait sa propre moto, s’est écrasé à l’arrière de la nouvelle Batimoto et s’est retrouvé sous le véhicule. Les membres de l’équipe ont appelé une ambulance et l’homme blessé a été hospitalisé. Il n’y a pas d’autres informations sur son état de santé. Le tournage du film a été suspendu.

Accident sur le tournage de The Flash







Après une série de retards, le film de la Couloir écarlate dans le DC Univers étendu a commencé à tourner en Angleterre, sous l’œil attentif de son réalisateur, l’Argentin Andy Muschietti. Le script de la bande est Christina Hodson, responsable de Bourdon Oui Oiseaux de proie.

Tout indique que le film de Éclat Inspirez-vous de l’histoire acclamée Point de rupture, où Barry Allen voyage dans le passé pour sauver sa mère et change le présent. Dans ce cas, les Atlantes sont en guerre contre les Amazones et Thomas Wayne est Homme chauve-souris. Les changements sont encore plus profonds dans cette histoire. Alors que le film DCEU trouverait le héros voyageant à travers différents univers avec des versions alternatives des personnages.

Le flash est en vedette Ezra Miller Quoi Barry Allen, Ben Affleck Quoi Homme chauve-souris, Michael Keaton comme lui Batman des années 80 Oui rue Sacha Quoi Super Girl. Le projet de Muschietti est parmi les plus ambitieux du DC Univers étendu et promet de changer ce monde pour toujours.