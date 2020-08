Umbrella Academy saison 3 : Netflix joue la montre

Steve Blackman, le créateur et directeur de la série de superhéros à succès de Netflix, The Umbrella Academy, affirme que la série n’a pas encore été renouvelée pour la saison 3.

Steve Blackman, le créateur et directeur de la série de superhéros à succès de Netflix, The Umbrella Academy, affirme que la série n’a pas encore été renouvelée pour la saison 3. La saison 2 de The Umbrella Academy a été diffusée en streaming sur Netflix vendredi dernier et semble être aussi populaire que la saison 1 l’a été pour le géant du streaming. L’émission était l’une des plus attendues de 2020 et n’a pas déçu les fans, qui en ont fait l’émission la plus diffusée en streaming sur Netflix rien que pour le week-end dernier.

Une saison 2 à succès

La saison 2 de The Umbrella Academy reprend là où la saison 1 s’est arrêtée, en montrant ce qui arrive à la famille Hargreeves après que Five les ait tous renvoyés dans le temps à Dallas dans les années 1960. La nouvelle saison montre ainsi tous les acteurs principaux de la saison 1 reprenant leurs rôles respectifs, et en ajoute quelques nouveaux, dont la mystérieuse Lila. Compte tenu de la popularité de la série et du cliffhanger de la saison 2 qui bouleverse l’histoire, une troisième saison semble inévitable.

Mais selon le critique de télévision Alex Zalben, M. Blackman a déclaré lors de la tournée de presse virtuelle de l’Association des critiques de télévision, qui se déroule du 3 au 7 août, que The Umbrella Academy n’a pas encore été renouvelée pour la saison 3. Blackman a parlé de ses projets pour une éventuelle saison 3 et de ce qu’il pourrait faire avec les personnages si on lui en donnait l’occasion, mais il a averti que comme la série n’a pas encore été confirmée pour la saison 3, tout est encore possible.

Une suite qui ne tardera pas à venir

La nouvelle est quelque peu surprenante, étant donné que Netflix est connu pour soutenir ses originaux, surtout les plus populaires, pendant plusieurs saisons. Cependant, Netflix est également connu pour ne pas annoncer les renouvellements prématurément, attendant de s’assurer que leurs shows soient bien reçus avant de rendre quoi que ce soit officiel. Il convient toutefois de noter que The Boys, d’Amazon Prime Videos, qui est considéré comme la série concurrente de The Umbrella Academy, a déjà été renouvelé pour la saison 3, bien que la saison 2 ne débute pas avant septembre.$

Les fans ne devraient pas trop s’inquiéter, cependant. À ce stade de sa popularité, Netflix se tirerait une balle dans le pied si elle ne renouvelle pas The Umbrella Academy au moins jusqu’à la saison 3. Non seulement la saison 2 a prouvé que le showrunner sait comment élargir son univers sans se répéter, mais le cliffhanger de la saison 2 a également mis en place un certain nombre de possibilités intrigantes pour la saison 3.