Umbrella Academy saison 3: date de sortie, distribution, intrigue, torsion et tout ce que vous devez savoir !!!

Umbrella Academy La saison 2 dépasse les attentes très énormes déterminées par la saison 1. Quand nous regardons la gamme surprenante des sœurs Hargreave des saisons de deuxième année des années 1960 de mystère, d’émerveillement et de très longs voyages, la finale pleine d’action nous a laissé avec un cliffhanger cela nous a laissé des démangeaisons, cela arrive. Enfin, ils reviennent ou c’est ce qu’ils pensaient.

Ils se retrouvent très vite à regarder Sir Reginald Hargreaves comme Colum For et un frère adoptif prétendument décédé, Ben, comme Justin H. Mind, ainsi qu’une toute nouvelle équipe connue sous le nom de «Sparrow Academy». Ainsi, alors que les frères et sœurs se rendent compte qu’ils ont complètement changé la vie et l’histoire et effacé leurs blasphèmes inconscients de clôture, le public et les fans sont donc tentés de faire de même, et sachant que nous devrons attendre avant la prochaine saison 3 pour le savoir.

Donc, dans cet esprit, nous avons beaucoup de questions sans réponse et problématiques sur le statut (anticipé) et la nature de la prochaine année de l’émission. Donc, nous connaissons ici la saison 3 de Umbrella Academy.

Quelle est la date de sortie de la saison 3 de la Umbrella Academy

La saison 2 de Umbrella Academy a réussi à obtenir d’excellentes critiques de la part des critiques et de la foule, mais Netflix n’a toujours pas déclaré son renouvellement pour une autre saison.

Attendre! Prenez une pilule rafraîchissante! La série n’est pas annulée, la raison pour laquelle Netflix prend un peu plus de temps pour annoncer le renouvellement est la même que le géant qui coule avec Stranger Things. La prochaine saison de Stranger Things a été créée le 4 juillet 2019 et Netflix a attendu le 30 septembre pour déclarer son renouvellement pour la saison 4.

Netflix prend généralement un certain temps pour annoncer le renouvellement des écrans qui ont une base de passionnés bien établie. Ce sera une question d’un ou deux mois lorsque Netflix confirmera la venue de The Umbrella Academy Saison 3, Aap Chronology Samjhiye (Comprenez que la chronologie).

Cela peut également être confirmé en contraste avec les récentes déclarations de Tom Hopper lors d’une réunion. L’acteur a clairement déclaré que le casting se préparait en supposant que l’histoire devait se poursuivre jusqu’à la saison 3.

Mises à jour de la saison 3 de la Umbrella Academy

Donc, jusqu’à ce que nous obtenions les nouvelles officielles du renouvellement, une date de sortie potentielle de la saison 3 appartient partout en 2022. Cependant, nous sommes conscients que la première saison a été créée le 15 février 2019 et la deuxième saison a été publiée le 31 juillet 2020. Et en supposant que Netflix fera le travail évident et fournira son super hit révèle une saison 3 et que la pandémie n’atteindra pas le calendrier de production à domicile trop difficile, cela signifie que vous pouvez anticiper la saison 3 de Umbrella Academy à l’ancienne 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂