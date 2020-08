Umbrella Academy Saison 2 – Que se passe-t-il après le meurtre de Hazel?

The Umbrella Academy est une série surhumaine, dont l’histoire dépend de la série de bandes dessinées du même nom. Il est composé par Gerard Way. Conçu pour Netflix par Steve Blackman et créé par Jeremy Slater, il tourne autour de frères et sœurs-super-héros qui se rejoignent pour sonder le puzzle du décès de leur père et le danger de la fin des temps imminente. L’émission est produite par Dark Horse Entertainment, Borderline Entertainment et Universal Cable Productions.

Date de sortie de la saison 2 de Umbrella Academy

La première saison a fait ses débuts sur Netflix le 15 février 2019. En avril 2019, Netflix a détaillé que 45 millions d’unités familiales avaient regardé la saison le premier mois lors de sa sortie. Ce mois équivalent, l’émission a été rétablie pour une saison ultérieure qui a été publiée le 31 juillet 2020. Les deux saisons ont obtenu des sondages positifs de la part des téléspectateurs.

Membres du casting de la saison 2 de la Umbrella Academy

Les principaux membres du casting comprennent Ellen Page comme Vanya Hargreeves, Tom Hopper comme Luther Hargreeves, David Castañeda comme Diego Hargreeves, Emmy Raver-Lampman comme Allison Hargreeves, Robert Sheehan comme Klaus Hargreeves, Aidan Gallagher comme The Boy, Mary J. Blige comme Cha- Cha et Cameron Britton dans le rôle de Hazel. Autre que nous avons vu John Magaro comme Leonard Peabody, Adam Godley et Ken Hall comme Pogo, Colm Feore comme Sir Reginald Hargreeves, Justin H. Min comme Ben Hargreeves, Ritu Arya comme Lila Pitts, Yusuf Gatewood comme Raymond Chestnut, Marin Ireland comme Sissy Cooper et Kate Walsh comme The Handler.

Umbrella Academy Saison 2 Le complot

Le voyage dans le temps de Five s’égare alors que ses proches se retrouvent dans les années 1960 à Dallas. Five se présente le 25 novembre 1963 pour découvrir ses proches s’engageant contre des guerriers soviétiques. Une vieille Hazel apparaît brusquement, et lui et Five s’échappent avant que le monde ne soit anéanti par des armes atomiques. Hazel précise que c’était la fin des temps et que les parents Hargreeves ont dix jours pour l’arrêter. Trois tueurs professionnels suédois se présentent et massacrent Hazel, mais Five découvre comment s’enfuir et se retrouve à la place d’un homme nommé Elliott, qui a vérifié l’entrée arrière Five et ses proches sont arrivés à partir de 2019, consentant à soutenir Cinq.

Pour le reste de l’histoire, regardez Umbrella Academy Saison 2! Parce que lire les intrigues ici ne donnera pas ce sentiment de regarder cette émission. Et pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de notre site Web!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂