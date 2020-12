« Umbrella Academy » prévoit de garder le personnage d’Elliot Page comme une femme

Après avoir annoncé hier sa transition d’Ellen Page à Elliot Page, « Umbrella Academy » de Netflix révèle leurs plans pour garder son personnage dans la série une femme.

Au cas où vous l’auriez manqué, hier Netflix Académie des parapluies et Junon La star, Elliot Page, anciennement connue sous le nom d’Ellen Page, s’est adressée à ses abonnés sur les réseaux sociaux pour se réintroduire en tant qu’homme transgenre. Son annonce a immédiatement soulevé des questions sur ce qu’il allait devenir Académie des parapluies caractère – une femme. Selon Variété, Le personnage de Page, Vanya Hargreeves, continuera à être joué en tant que femme cisgenre. Donc, en fin de compte, aucun changement ne sera apporté sur ce front. Cependant, ils apporteront un ajustement au nom de Page dans le générique, pour soutenir sa transition. IMDb a déjà changé son nom sur leur site d’Ellen en Elliot également. « Le processus de mise à jour du nom d’Elliot dans les métadonnées de tous les titres dans lesquels il est impliqué et qui sont disponibles pour regarder sur le service de streaming », a révélé un initié. «Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot», dit-il clairement. « Je me sens chanceux d’écrire ceci. Pour être ici. Pour être arrivé à cet endroit de ma vie », a écrit Page via Instagram le 1er décembre. « Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. « «J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et plus compatissant. Je vais offrir tout le soutien que je peux et continuer à lutter pour un société plus aimante et plus égalitaire », a-t-il poursuivi. « J’aime le fait que je suis trans. Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens près et j’embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je prospère. » [via]