“Umbrella Academy”: Netflix montre la scène d’ouverture explosive de la saison 2

Quel temps fait-il le week-end? Schnurzpiepegal! Car si vous vous sentez comme des fans du monde entier, la saison 2 de “The Umbrella Academy” sortira dans les prochains jours. Peu de temps avant la sortie, Netflix nous a mis l’eau à la bouche avec une scène d’ouverture brillante. Il montre les étranges frères et sœurs Hargreeves en pleine forme.

Pour échapper à l’apocalypse de 2019, les frères et sœurs se sont retrouvés dans une autre année en 1963 lorsque l’Union soviétique a attaqué les États-Unis. Dans la scène d’ouverture, les Hargreeves montrent leurs super pouvoirs brillants. Cependant, les sept frères et sœurs ne peuvent pas non plus se débarrasser de la fin imminente du monde dans le passé.

La saison 2 termine la saison d’ouverture

Si vous recherchez la bande-annonce et la première scène, la saison 2 devrait terminer la saison d’ouverture. Les Hargreeves sont apparemment tous enfin avec leurs compétences et démontrent dans la lutte contre les Soviétiques qu’ils savent comment les utiliser. La saison 2 a une note critique de 97% sur la plate-forme de notation Rotten Tomatoes. La presse a été autorisée à voir les nouveaux épisodes à l’avance. À titre de comparaison: la saison 1 était un solide 75%.

Arrêtez l’Apocalypse – Deuxième!

Et c’est ce dont parle la saison 2: le saut dans le temps initié par le numéro 5 ne se déroule pas comme prévu. Les frères et sœurs débarquent à Dallas dans les années soixante à différentes années. Puisqu’ils pensent être les seuls survivants du groupe, ils acceptent leur vie. Klaus fonde une secte, par exemple. Maintenant, c’est à nouveau le numéro 5 pour inciter ses frères et sœurs à arrêter l’apocalypse – encore une fois. La tâche est compliquée par le fait que trois tueurs impitoyables visent Vanya, Luther, Allison et leurs frères.