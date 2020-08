Umbrella Academy : les fans plaident pour qu’Aidan Gallagher reprennent le rôle de Robin

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’une nouvelle version du Wonder Boy n’apparaisse dans un autre projet live-action de DC , et de nombreux fans de The Umbrella Academy demandent qu’Aidan Gallagher soit le prochain Robin.

Il y a quelques jours à peine, la deuxième saison de The Umbrella Academy a été présentée en première sur Netflix, ce qui a rapidement été salué par les grands fans de l’émission. L’un de ses points les plus brillants semble être la performance de Gallagher dans le rôle du numéro cinq, et de nombreux téléspectateurs ont déjà trouvé le prochain rôle de Gallagher qui serait parfait pour l’acteur.

I’ve seen some fan requests for @AidanRGallagher to play Damian Wayne/Robin in a live action Batman. I think he’d be perfect for a young Tim Drake/Little J in Batman Beyond: Return of the Joker. pic.twitter.com/yDSGj9vgEs — Peanut Gallery (@HeathenOpinions) August 3, 2020

“J’ai donc commencé à regarder The Umbrella Academy hier soir et la seule chose qui me vient à l’esprit est de savoir à quel point Robin Aidan Gallagher serait parfait”, a tweeté un abonné de Netflix après avoir écouté la série. De nombreux autres tweets font écho à ces mêmes sentiments, la version de Damian Wayne de Robin recevant notamment de nombreuses suggestions pour que Gallagher joue dans une sorte de projet de DC. Sur les médias sociaux, des images de Gallagher portant le masque de Robin ont également fait le tour du marché, et ils ont fait beaucoup pour convaincre les gens de l’idée. D’intéressantes photos de fan art du casting de fantaisie flottent également.

Une idée pas si farfelue

Avant son rôle favori de fan dans The Umbrella Academy, Aidan Gallagher était connu pour avoir joué le rôle du titulaire Nicky dans la série Nickelodeon Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. La série a été diffusée pendant 82 épisodes sur quatre saisons entre 2014 et 2018. Il était également un des favoris des fans de cette série, ce qui lui a valu deux nominations pour le titre de “Favorite Male TV Star” aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Un an après la fin de Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, Gallagher a commencé à apparaître sur The Umbrella Academy pour Netflix, devenant rapidement une star encore plus grande grâce au succès de la série.

Vu son talent, son charisme, le mec se fait déjà remarquer ! La star de Five dans #UmbrellaAcademy, Aidan Gallagher, est demandé par les fans pour un prochain rôle de Robin chez #DC ! J’aimerais beaucoup voir ça 😍 pic.twitter.com/ItuMGSzJZA — Steven – Les Dossiers Geek (@LesDossiersGeek) August 3, 2020

Que ce soit pour un film de DC ou une série télévisée, il est clair que beaucoup de gens seraient ravis de le voir s’attaquer ensuite à Robin. Sur le grand écran, la dernière version de Robin que nous avons vue est celle de 2012, The Dark Knight Rises, bien que nous n’ayons pas vraiment vu le personnage en collants et luttant contre le crime. Il avait auparavant été incarné par Chris O’Donnell dans Batman Forever et Batman & Robin. Il a également été joué par Burt Ward aux côtés de Bruce Wayne d’Adam West dans la série télévisée originale Batman des années 1960 et une version plus ancienne de Dick Grayson est jouée par Brenton Thwaites dans la série Titans de DC Universe.

Comme la deuxième saison de The Umbrella Academy semble être tout aussi bien accueillie par les téléspectateurs que l’originale, il y a de fortes chances que Netflix renouvelle la série pour une troisième saison. Compte tenu de leur histoire, il est évidemment impossible d’en être sûr tant qu’une annonce n’aura pas été officiellement faite par le géant américain. Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances que de grandes choses se passent à l’avenir pour Gallagher, dont le nombre de fans a énormément augmenté depuis son apparition dans la populaire émission Netflix. Vous pouvez jeter un coup d’œil à certains des tweets de fans demandant que Gallagher soit choisi comme Robin, directement sur Twitter ci-dessous.

– BladeWinchester (@BladeWinchester) 3 août 2020

¿Qué os parecería que #AidanGallagher (#TheUmbrellaAcademy) fuese #Robin? No es que haya algún rumor al respecto, pero con el mal humour de Cinco podría ser Jason … pic.twitter.com/cTejWLqIjr – Bandes dessinées héritées rouges (@RedLegacyComics) 3 août 2020