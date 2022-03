Umbrella Academy : le personnage d’Elliot Page passe facilement à la série Netflix

Elliot Page est sorti trans fin 2020. Le personnage qu’il incarnait dans NetflixLa série Umbrella Academy s’appellera Viktor Hargreeves pour la prochaine saison, comme Elliot Page l’a annoncé. Cela signifie que le personnage suit simplement la transition de l’acteur.

Elliot Page est trans, tout comme son personnage dans Umbrella Academy maintenant

C’est de cela qu’il s’agit : Elliot Page joue dans la série Netflix The Umbrella Academy pendant plusieurs années avec. Entre-temps, cependant, il a sorti comme trans et ce changement reprend la série maintenant pour le personnage de la troisième saison. C’est un manipulation simple, sans excitation et habile avec la matière et apparemment aussi dans l’esprit d’Elliot Page.

Au moins l’acteur lui-même en a un Posté une photo du personnage, qui semble provenir de la troisième saison à venir. C’était retweeté par Netflix et l’écrivain de la Umbrella Academy, Gerard Way, a déjà une sorte message de bienvenue partagé avec la photo.

pouvons-nous présenter Victor Hargreeves :

la Personnage Viktor Hargreeves prévu pour la troisième saison de Umbrella Academy aussi son coming-out en tant que personne trans avoir. Ce serait trop enfin réglé, comment Netflix et la série gèrent la sortie d’Elliot Page et si tout cela a un impact sur l’histoire. C’est ainsi que la transition peut être probable le meilleur et le plus naturel expliquer si cela doit être fait du tout.

Les réactions sont positives : La plupart des fans semblent très satisfaits de la manière dont la transition et la sortie sont gérées. Bien sûr, cela contribue également Visualisation et représentation des personnes trans à, et avec une grande portée. Vous pouvez lire beaucoup plus sur le sujet ici:

A quand la saison 3 ? L’Académie des Parapluies revient le 22 juin 2022 de retour sur Netflix pour la saison 3. Ce qui se passe d’autre dans l’histoire de la saison 3 n’a pas encore été révélé. Mais il est déjà clair que nous 10 épisodes attendez-vous à ce que tout commence en même temps.