Umbrella Academy La saison 3 confirmée par Netflix

Quand la saison 3 de Umbrella Academy sortira-t-elle? La troisième saison démarrera en février 2021, mais ne vous y attendez pas avant un moment.

Enfin, c’est confirmé: L’Académie des parapluies la saison 3 a été renouvelée chez Netflix.

La production de la nouvelle saison débutera en février 2021 et tous les frères et sœurs Hargreeves devraient être de retour – ainsi que Justin H.Min, qui assumera un nouveau rôle, et Ritu Arya, qui reviendra sous le nom de Lila Pitts. Il y aura 10 épisodes dans la saison 3.

L’Académie des parapluies La saison 3 devrait suivre les frères et sœurs Hargreeves alors qu’ils se retrouvent dans une nouvelle chronologie et découvrent l’existence de la Sparrow Academy. La saison 3 devrait être vaguement basée sur le Vol 4 de la bande dessinée Umbrella Academy, écrite par Gerard Way.

Que se passera-t-il dans L’Académie des parapluies saison 3?

À la fin de la saison 3, les frères et sœurs Hargreeves parviennent à sauver le monde et à éviter une apocalypse en sautant dans une nouvelle chronologie. Ils arrivent un jour après l’apocalypse originale pour trouver l’académie toujours debout.

Cependant, ils remarquent rapidement que tout a réellement changé. Une nouvelle académie appelée The Sparrow Academy est maintenant à leur place, et il semble que l’Académie des parapluies n’a même jamais existé dans la nouvelle chronologie.

La saison 2 a laissé les fans avec de nombreuses questions sans réponse, dont une sur le mystère derrière le cube vert flottant, et si Harlan a ou non quelque chose à voir avec la nouvelle académie.

Quand est-ce que L’Académie des parapluies la saison 3 est-elle sortie?

Habituellement, une saison de TUA prend un peu plus d’un an à faire. Si la production commence en février 2021, il est possible que nous puissions avoir la saison 2 sur nos écrans au début de 2022 … à condition que la production ne soit pas arrêtée en raison de problèmes de coronavirus.

Il est temps de commencer à théoriser!

