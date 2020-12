Umbrella Academy confirme qu’Elliot Page jouera toujours à Vanya après sa sortie en tant que trans

L’Académie des parapluies n’aurait apparemment pas l’intention de changer le sexe de Vanya dans la série et Elliot Page continuera à la jouer dans la saison 3 et au-delà.

Netflix et l’équipe derrière L’Académie des parapluies ont confirmé qu’Elliot Page continuera à jouer Vanya Hargreeves dans la série.

Hier (1er décembre), Elliot Page est sorti publiquement en tant que trans. L’acteur, surtout connu pour ses rôles dans Junon, X Men et L’Académie des parapluies, est allé sur Twitter pour faire une déclaration. Il a écrit: « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit dans mon la vie. »

Elliot a également écrit en profondeur sur la manière dont les personnes trans sont encore victimes de discrimination aujourd’hui, en particulier les femmes trans noires et latines. En réponse, la famille, les amis et les fans n’ont pas tardé à montrer à Elliot leur solidarité et leur soutien, et maintenant Netflix a révélé que la sortie d’Elliot n’affecterait pas son rôle dans L’Académie des parapluies en aucune façon du tout.



Umbrella Academy confirme qu’Elliot Page jouera toujours Vanya après sa sortie en tant que trans. Image: Amanda Edwards / WireImage, Netflix

Suite à la déclaration d’Elliot, Variety a rapporté qu’il continuerait à jouer le rôle de Vanya Hargreeves dans la série de super-héros. Les fans de l’émission à succès savent déjà que Vanya est une femme cisgenre qui a la capacité d’absorber le son et de le convertir en une énergie puissante. Variety déclare que des initiés leur ont dit qu ‘ »il n’est pas prévu de changer le sexe du personnage ».

Parmi les personnes qui ont félicité Elliot pour sa sortie, il y avait Elliot Académie des parapluies castmates. Justin H. Min, qui joue Ben dans la série, a écrit: « Bienvenue dans la fam, elliot » et David Casteñeda, qui joue Diego, a ajouté: « oui ».

Netflix a également tweeté: « Si fier de notre super-héros! NOUS VOUS AIMONS ELLIOT! J’ai hâte de vous voir revenir dans la saison 3! »

Si fier de notre super-héros! NOUS VOUS AIMONS ELLIOT! J’ai hâte de vous voir revenir dans la saison 3! 🎻 🖤 – Netflix (@netflix) 1 décembre 2020

Nous avons hâte de voir Elliot dans L’Académie des parapluies la saison 3 non plus!

