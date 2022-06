Uma Thurman rejoint un projet Netflix tant attendu

Netflix

Uma Thurman est l’un des nouveaux visages qui rejoignent la suite tant attendue du film à succès de Netflix, The Old Guard. Quelle bonne nouvelle !

La vieille garde est un film de 2020 basé sur un roman graphique réalisé par Gina Prince-Bythewood qui est rapidement devenu l’un des titres originaux les plus réussis de la plateforme de streaming Netflix. L’histoire tourne autour d’un groupe d’immortels dirigé par Andromaque de Scythie (Charlize Theron) qui sont des mercenaires qui se battent pour de bonnes causes jusqu’à ce que leur secret soit révélé et qu’un méchant veuille en profiter.

Selon un rapport de date limite le Géant du Streaming veut entourer Charlize Theron de grands noms pour la deuxième partie de La vieille garde. C’est ainsi que l’une des personnes ciblées pour cette suite est la muse inspirante de Quentin Tarantino : umma thurmanqui a déjà prouvé le genre d’action dans des entrées mémorables comme Kill Bill 1 et 2. rejoignez également le projet Henri Golding que dans ses crédits il a Snake Eyes: GI Joe Origins Oui Les Messieurs.

La vieille garde reviendra avec de nouveaux visages

Oui ok La vieille garde a été réalisé par Gina Prince-Bythewood dans ce nouvel opus, le réalisateur sera Victoria Mahoney. De même, le cinéaste qui était en charge du film original reste en tant que producteur de la deuxième partie qui aura des livres de Greg Rucka, qui a rempli la même fonction pour la première partie de cette franchise. Charlize Theron produira également le film.

La vieille garde Il était basé sur le roman graphique de Greg Rucka et Leandro Fernández. Le film de 2020 a reçu des critiques positives de la presse spécialisée ainsi que des abonnés à Netflix qui a fait du film l’un des contenus originaux les plus visionnés sur la plateforme. Une deuxième partie arriverait par son propre poids spécifique alors que nous avons les meilleures nouvelles avec la participation de umma thurman dans la suite.

La vieille garde 2 met en vedette Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor en plus des Uma Thurman et Henry Golding récemment annoncés. Netflix Il n’a pas encore prévu de date de sortie pour ce film qui a sûrement un pourcentage important de fans attendant plus de nouvelles.

