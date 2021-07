Uma Thurman détestait sa tenue jaune emblématique sur « Kill Bill »

Peu ou rien ne peut être dit à ce stade sur la grande importance que « Kill Bill » a actuellement dans le cinéma d’action contemporain, avec « The Bride », un personnage interprété par Uma Thurman, l’un des rôles les plus importants de sa carrière de réalisatrice. recevoir une nomination aux Golden Globes dans la catégorie « Meilleure actrice » en 2003.

« Kill Bill » présente l’histoire passionnante d’une femme qui appartenait autrefois au groupe d’assassins « Deadly Viper Assassination Squad », qui pour des raisons initialement inconnues a failli mettre fin à ses jours, alors elle décide d’entreprendre une chasse incessante dans laquelle elle finira avec chacun d’eux avant d’atteindre Bill, leur ancien chef.

Quentin Tarantino, réalisateur et scénariste de cette histoire d’action épique de kung fu, avait initialement prévu « Kill Bill » comme une sortie unique, mais sa durée de quatre heures et l’incapacité de supprimer des détails qui pourraient considérablement modifier son intrigue ont conduit à diviser le histoire en deux tomes, sortis à un an d’intervalle.

Le premier volet met en scène Thurman vêtu d’un costume jaune qui est actuellement l’une des tenues de film les plus reconnaissables de la culture populaire, une tenue qui n’a pas été initialement conçue par l’actrice ou Tatantino lui-même, car le réalisateur emprunterait cet élément à l’une des grandes légendes de cinéma d’arts martiaux.

« Game Of Death » est un film sorti en 1978, cinq ans après la mort de son protagoniste, Bruce Lee, étant connu comme la production qui est restée inachevée après sa mort, donc l’équipe de Golden Harvest a terminé sa production avec l’utilisation de cascades et des montages qui mettent en œuvre des plans d’anciens films de l’acteur.

La tenue jaune classique de la mariée dans « Kill Bill » a été empruntée à cette production, et malgré la charge symbolique derrière elle, Uma Thurman l’aurait détestée pendant le tournage, selon Tarantino lors d’une récente conversation avec ReelBlend.

« Uma détestait le costume jaune. J’ai détesté. Je n’ai pas compris cela. Elle a dit que ça ressemblait à une sucette banane. Il n’aimait pas. Je n’avais aucune idée de qui était Bruce Lee, pratiquement. Je devais enfin lui montrer Game of Death. Elle l’a en quelque sorte compris », a commenté le réalisateur.

Tarantino conclut que malgré les affirmations originales de Thurman selon lesquelles l’actrice pensait qu’il ressemblait à un clown, cette tenue est maintenant devenue emblématique, ce dont il semble être très fier. Pendant des années, les fans du réalisateur ont rêvé de voir un troisième volet de « Kill Bill ». Tarantino a laissé entendre que, s’il y en avait un, ce serait la fille de Vernita Green cherchant à se venger du personnage de Thurman.