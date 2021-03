Uma Musume – Pretty Derby Saison 3, tout ce que vous devez savoir

Populairement connu sous le nom de Horse Girl Pretty Derby, il a toute une histoire depuis 2016. Spéculé pour avoir un jeu en 2018, Cygames a pris un peu plus de temps que la date prévue pour le déployer. Les deux premières saisons ont eu un bon impact sur la base de téléspectateurs après une course réussie de Manga. Aujourd’hui, nous allons vous dire tout sur Uma Musume Pretty Derby Saison 3 et tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Avec la première saison avançant son entrée en avril 2018, les œuvres de PA étaient sûres d’avoir une bonne série de séries télévisées. Ce n’est pas beaucoup plus tard que l’anime a présenté une deuxième saison en 2021, produite par les studios Kai. La deuxième saison connaît également une course réussie en ce moment. En outre, l’anime comprend un total de 25 épisodes et 3 OVA à partir de maintenant.

Alors que la deuxième saison se rapproche de ses adieux, les fans rateront ce spectacle assez longtemps, mais que se passe-t-il s’il y a une autre suite à ce chef-d’œuvre? Y a-t-il des chances pour Uma Musume Pretty Derby Saison 3? Eh bien, nous répondrons à toutes vos questions ici au gars de Spoiler.

Uma Musume Pretty Derby Saison 3 – Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Si vous recherchez également la date de sortie de la saison 3, vous devrez attendre quelques jours ou mois de plus. Alors que la saison 2 d’Uma Musume Pretty Derby touche à sa fin, les fans attendent avec impatience la troisième saison. Mais va-t-il avoir la partie suivante?

La série Manga de Uma Musume Pretty Derby a passé un bon moment dans la boîte de vente et progresse maintenant vers de nouveaux volumes. Avec un taux de réussite aussi élevé aux deux niveaux, vous pouvez sûrement vous attendre à une autre saison de cet anime. Prenant environ une date spécifique de la sortie de la troisième saison, eh bien, cela n’a pas encore été annoncé. On ne sait toujours pas quel studio prendra le relais pour la sortie de la saison 2, car les saisons 1 et 2 ont toutes deux été produites par des studios différents.

Aperçu des saisons 1 et 2 d’Uma Musume Pretty Derby

Cet anime de genre sportif raconte la vie de filles de chevaux qui ont été de grands chevaux de course dans leurs vies passées. Ces filles avec des oreilles et des queues déménagent à la Tracen Academy de Tokyo pour s’entraîner et devenir les meilleures coureuses du pays.

Après un certain temps, une fille de cheval du secondaire est envoyée à l’académie de Tracen avec le motif de remplir une promesse qu’elle a faite à sa mère. Jetant un coup d’œil sur le circuit, elle est émue par le style de la célèbre cavalière Silence Suzuka.

CE DOKKAN A ARRÊTÉ DE GAGNER LE HAUT! Uma Musume Pretty Derby NOUVEAU Gacha! #UmaMusume #UmaMusumePrettyDerby #DokkanBataille ▶ ️ https://t.co/zA49m6KIOV pic.twitter.com/I3PIjvLrnR – 59 jeux (@ 59Gaming1) 24 mars 2021

Avec Tokai Teio comme personnage principal de la saison 2, elle souffre de plusieurs blessures pour rester parmi les meilleurs coureurs en raison du cheval ancestral sur lequel elle est basée. La deuxième saison accompagne également d’autres personnages comme Mihoro Bourbon, Mejiro Mcqueen et Rice Shower.

À propos des personnages principaux

Ce spectacle comprend certainement certains des personnages importants:

Silence Suzuka: Une cavalière dont les capacités sont admirées par ses pairs. Elle court avec le rêve de gens qui l’idolâtrent un jour. Semaine spéciale: Elle est une jeune cavalière et colocataire de Silence Suzuka, qu’elle adore le plus. Tokai Teio: Faisant partie de l’équipe de Special Weeks, elle est considérée comme une cavalière talentueuse qui valorise le plus le président du conseil étudiant.

Vous pouvez également lire: Top Anime populaire similaire à Log Horizon, vous devriez regarder!

Emballer

Uma Musume Pretty Derby est reconnu pour être l’un des meilleurs de son genre, avec de bonnes animations. Si vous êtes un Otaku et que vous aimez regarder des dessins animés sportifs, ce spectacle de courses de chevaux sera un excellent ajout à votre liste de surveillance. Cette émission peut être facilement regardée de manière excessive sur tous les sites Web d’anime qui sont en fuite.