Ultraman présentera un nouveau film d’animation sur Netflix

lego Château village d'Arendelle - 41167 -

Recréez la vie quotidienne au château d'Arendelle avec vos personnages préférés du nouveau film Disney Frozen II! Promenez-vous le long des étals du marché avec Anna et Elsa pour acheter du pain et du poisson. Dirigez-vous ensuite vers le quai et accueillez Kristoff sur sa barque, alors qu'il vient de rentrer d'une aventure. Discutez de questions importantes dans la salle du trône d'Elsa au château de Disney Frozen, prenez soin du chat du château et des 2 petits oiseaux dans leur nichoir, et découvrez d'innombrables antiquités et trésors dans le grenier. Après une journée bien remplie, détendez-vous complètement dans la chambre d'Anna. Ouvrez la couette et mettez-la au lit - elle pourra dormir demain! Vous pouvez facilement retirer et remplacer les trois étages du château. De plus, chaque fois que vous jouez avec ce jouet à construire de Disney Frozen II, vous pouvez décider où placer quels meubles. Inclut les mini-poupées d'Elsa, Anna et Kristoff, plus 3 figurines d'animaux