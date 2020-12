Ultimate ADOM – Caverns of Chaos arrive sur Steam Early Access en février 2021

De Assembly Entertainment et du studio indépendant ADO vient une expérience passionnante de type voyou avec une construction de robot d’exploration de donjon. Ultimate ADOM – Cavernes du chaos est une réinvention d’inspiration traditionnelle d’un genre classique alors que les joueurs pénètrent dans un donjon généré de manière procédurale plein de monstres, d’options de fabrication et de rejouabilité élevée.

Après le retour de la paix à Ancardia, les paysans ont recommencé à vivre une ère de paix. Sept factions se battent pour le contrôle de ce qui reste dans le monde, mais quelque part dans le sous-sol se trouve un mal plus sombre. Préparez votre lame et entrez dans le donjon en constante évolution de Ultimate ADOM – Cavernes du chaos.

Ceci est la suite d’une aventure classique traditionnelle d’exploration de donjons. Entrez dans des donjons générés à l’infini remplis d’innombrables monstres, artisanat, arbres de compétences et de nombreux autres standards RPG. Il s’agit d’une aventure épique à travers une caverne sombre qui menace une fois de plus la paix et la prospérité du monde.

Cela fait 25 ans que l’original ADOM a été libéré. Désormais, les joueurs se battent pour la liberté, la lumière et contre le chaos. Décidez comment vous allez entrer dans le donjon et profitez de la puissance derrière chaque niveau, arme et décision prise dans ce titre unique.

Le jeu comprend un environnement entièrement interactif où les joueurs peuvent pousser des cercueils, casser des portes et interagir avec presque tout. Pendant le jeu, les joueurs peuvent basculer entre la vue descendante ASCII traditionnelle et 3D. Cela donne un style unique et classique au jeu qui rappellera de nombreux classiques d’aventure précédents.

Les joueurs ont une large option en ce qui concerne les classes, les sexes, les races et les allégeances. Construisez un personnage diversifié et regardez les PNJ interagir différemment selon votre parcours.

Si vous aimez la magie, vivez une expérience profonde et passionnante car le jeu comprend plus de 100 sorts avec plusieurs écoles de magie uniques dans lesquelles investir. De l’invocation à l’animation, les joueurs peuvent utiliser le pouvoir de la magie d’une manière nouvelle et étrange.

Pour une expérience entièrement personnalisable, les joueurs peuvent investir dans 80 arbres de compétences avec des arbres secrets en attente d’être débloqués. Ce sont ces arbres de compétences qui peuvent aider à affiner un personnage selon les préférences d’un joueur et à le préparer à toutes les épreuves auxquelles il sera confronté dans les profondeurs ci-dessous.

Ce titre offre une expérience RPG classique qui ne doit pas être sous-estimée. C’est un excellent jeu pour les joueurs de tous âges, mais ce sera un défi à relever car le jeu continue de pousser une fonctionnalité de mort permanente et un donjon sombre et sinistre de chaos et de malheur.

Ultimate ADOM – Cavernes du chaos devrait sortir le 11 février 2021. Préparez-vous à une plongée profonde dans l’inconnu en entrant dans une aventure et une expérience de donjon uniques.