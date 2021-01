UK SARS-CoV-2 souche plus transmissible, peut-être plus mortelle que d’autres, avertissent les scientifiques

27 janv.2021 13:55:59 IST

L’annonce que la souche de coronavirus balayant la Grande-Bretagne pourrait être plus meurtrière et plus transmissible a soulevé de nouvelles inquiétudes quant à la variante qui s’est étendue à des dizaines de pays. Au départ, les experts britanniques ont déclaré que leurs preuves suggéraient que la nouvelle souche circulant au Royaume-Uni – l’une des nombreuses à avoir émergé au niveau international ces derniers mois – était entre 50% et 70% plus transmissible. Vendredi, cependant, le gouvernement a déclaré que la nouvelle variante pourrait également être 30 à 40% plus mortelle, bien qu’il ait souligné que l’évaluation reposait sur des données rares.

Qu’est ce qui a changé?

À la mi-janvier, deux études distinctes de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et de l’Imperial College de Londres ont été présentées au Groupe consultatif britannique sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG). Ils ont lié les données de personnes testées positives pour le virus dans la communauté – plutôt qu’à l’hôpital – avec des données sur les décès et ont constaté une augmentation d’environ 30% du risque de décès associé à la nouvelle souche.

Les groupes ont utilisé des méthodes légèrement différentes, mais les deux ont fait correspondre les personnes avec la nouvelle variante à celles avec les variantes plus anciennes, en tenant compte d’autres variables telles que l’âge et l’emplacement et en contrôlant les hôpitaux sous pression.

D’autres études menées par l’Université d’Exeter et Public Health England ont également révélé des décès plus élevés et les deux ont abouti à des chiffres encore plus élevés.

Sur la base de ces analyses, NERVTAG a déclaré qu’il y avait «une possibilité réaliste» que l’infection par la nouvelle variante soit associée à un risque accru de décès par rapport aux variantes circulantes précédemment. L’augmentation de la transmissibilité associée à la variante était déjà alarmante, car plus le virus infecte de personnes, plus les personnes souffriront de maladies graves et risquent de mourir.

« Malheureusement, il semble que ce virus pourrait être à la fois » plus infectieux et potentiellement plus mortel « , a déclaré lundi John Edmunds, professeur au Centre de modélisation mathématique des maladies infectieuses du LSHTM, lors d’un point de presse.

« C’est donc vraiment un tournant sérieux pour le pire malheureusement », at-il dit.

Dans quelle mesure les résultats sont-ils fiables?

Les chercheurs ont déclaré qu’il y avait encore des incertitudes dans les données et ont déclaré que l’image deviendrait plus claire dans les prochaines semaines. Edmunds a déclaré que les résultats étaient « statistiquement significatifs ».

Mais il a dit que si les études utilisaient des informations provenant de personnes testées dans la communauté, la plupart des personnes qui meurent de Covid-19 vont directement à l’hôpital et y sont testées.

Les chercheurs n’ont pas encore cette information sur l’hôpital.

Le NERVTAG a déclaré que ce retard dans les données pourrait être la raison pour laquelle les études n’ont pas trouvé de preuves d’une augmentation des hospitalisations de personnes atteintes de la nouvelle variante, ce qui semble en contradiction avec les résultats d’une gravité accrue de la maladie.

Il a également déclaré que les données de mortalité utilisées dans la recherche ne couvraient que 8% du total des décès au cours de la période d’étude et que les résultats « pourraient donc ne pas être représentatifs de la population totale ».

Pourquoi plus mortel?

Les chercheurs pensent que ce pourrait être le même ensemble de mutations qui l’a rendu plus infectieux – bien que toutes les études sur le stress soient nécessaires.

Une mutation en particulier augmente la capacité du virus à s’accrocher plus fortement aux cellules humaines et Peter Horby, directeur du NERVTAG, professeur de maladies infectieuses émergentes à l’Université d’Oxford, a déclaré que des preuves suggèrent que cela signifie qu’il pourrait être plus facile d’être infecté.

« S’il est alors capable de se propager entre les cellules beaucoup plus rapidement dans les poumons, cela peut augmenter le taux de maladie et le taux d’inflammation, qui peuvent alors progresser plus rapidement que votre corps ne peut réagir, ce qui pourrait expliquer les deux caractéristiques du virus, » il a dit.

Bjorn Meyer, virologue à l’Institut Pasteur de France, a déclaré à l’AFP que le problème pourrait être la charge virale.

« Le virus n’a peut-être pas évolué pour devenir plus mortel en tant que tel, mais il a peut-être évolué pour croître plus ou mieux, ce qui pourrait causer plus de dommages à un patient en général », a-t-il déclaré.

Cela affecte-t-il les traitements?

Horby, qui dirige également l’essai de récupération – qui a identifié la dexaméthasone stéroïde comme efficace pour les patients hospitalisés gravement malades – a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve» que les traitements fonctionneraient moins bien.

Les anti-inflammatoires tels que la dexaméthasone « devraient également fonctionner car ils ne sont pas liés au virus, ils sont liés à la réponse de l’hôte », a-t-il déclaré.

Horby a déclaré que les améliorations globales des thérapies et des traitements – y compris des choses comme de meilleures stratégies pour l’assistance respiratoire des hôpitaux – ont fait baisser les taux de létalité depuis la première vague et pourraient même « compenser toute différence avec cette nouvelle variante ».

En ce qui concerne les vaccins, une étude préliminaire menée ce mois-ci en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas a révélé que le variant ne serait pas en mesure d’échapper à l’effet protecteur des vaccins actuels.

Pfizer / BioNTech et Moderna ont également publié des recherches préliminaires suggérant que leurs vaccins seraient toujours efficaces contre la souche.

– Les virus ne s’affaiblissent-ils pas lorsqu’ils se propagent? –

Les scientifiques ont cherché à contester la croyance selon laquelle le virus deviendrait moins virulent à mesure qu’il évoluait pour devenir plus infectieux.

Le virus qui cause Covid-19 est déjà « très bon dans son travail de transmission », a déclaré Emma Hocroft, épidémiologiste à l’Université de Berne.

« Donc je ne pense pas que nous puissions faire cette supposition que cela veut être moins sévère. Je ne veux pas minimiser le fait que c’est grave pour beaucoup de gens, mais pour la majorité des gens, ce n’est pas grave », a-t-elle dit. AFP.

Elle a dit que la capacité de transmettre avant qu’elle ne tue était « une barre vraiment basse », citant des maladies comme la rougeole et le VIH qui sont restées aussi dangereuses.

Graham Medley, professeur de modélisation des maladies infectieuses au LSHTM, a déclaré lors de la conférence de presse de lundi que malgré les incertitudes dans les nouvelles études sur la nouvelle variante au Royaume-Uni, ils devraient dissiper l’idée qu’elle deviendrait moins virulente.

« Ce n’est certainement pas le cas s’il s’agit d’un virus plus bénin », a-t-il déclaré.

