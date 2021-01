Ugly God s’attaque aux faux fans de MF DOOM

Alors que le monde du hip-hop continue de pleurer MF DOOM, Ugly God est venu lancer un appel direct à ceux qui étaient « faux tristes ».

Alors que le hip-hop est toujours sous le choc de la mort de MF DOOM, décédé à l’âge de 49 ans, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour rendre hommage au rappeur légendaire. Et tandis que la portée stupéfiante de l’amour que DOOM a reçu témoigne de son statut vénéré, Ugly God a choisi d’exprimer une prise plus cynique – une prise qui semble se centrer autour de cette nouvelle ère de deuil dans un monde de médias sociaux. Dia Dipasupil / De toute évidence, le roi des lézards autoproclamé n’a aucune patience pour ce qu’il considère être de faux fans de MF DOOM, allant jusqu’à partager sans détour un appel Instagram: « tu n’as pas écouté le destin. » Bien qu’il ait soutenu plus tard qu’il n’était pas un «gardien», ses paroles ont suscité une réponse de Lil Yachty, qui a supposé que beaucoup rendaient simplement leurs respects à une figure hip-hop plus grande que nature. À cela, Ugly God a émis une réponse, soutenant que tout se résume à l’intention. « Tu agiras comme si tu ne pouvais pas faire la différence entre montrer du respect et être faux », a-t-il écrit. « Shidd peut-être que tu ne peux pas. » Indépendamment de ce que vous pourriez penser de l’évaluation de Ugly Dieu, un argument peut être fait pour savoir s’il fallait l’exprimer à ce moment-là. Après tout, les fans de DOOM ont seulement commencé à traiter sa mort, et avoir de la négativité s’infiltrer dans la conversation fait finalement plus de mal que de bien. Pensez-vous que Ugly God a raison de faire la lumière sur le sujet, ou aurait-il dû laisser celui-ci assez bien seul?