« Ugly Betty »: dix stars invitées dans le remake de « I am Betty, la fea »

Cacharel Yes I Am Pink First

Yes I Am Pink First, Le nouveau parfum de Cacharel pour les femmes qui ont le pouvoir de voir toujours le côté positif de la vie ! Audacieuses et affirmées, les femmes Yes I Am Pink First ajoutent de l’amusement à tout ce qu’elles font ! Une nouvelle déclaration de féminité sous un prisme POP. Un parfum floral et fruité avec des facettes pétillantes de framboise et de fleur de gingembre, qui rencontre la sensualité lumineuse du bois de santal rose pour une déclaration de féminité audacieuse. Pink First, une signature Floriental épicé vibrante pour une fragrance pétillante et fun ! Pour cette nouvelle édition, Yes I Am Pink First Eau de Parfum présente le flacon iconique en forme de rouge à lèvres avec un nouveau raisin rose flashy et un verre fumé matelassé. Puissant et positif, c’est l’écrin des femmes affirmées à la bonne humeur contagieuse. Famille olfactive : Floral Fruité Notes de tête : Poire et Framboise. Notes de coeur : Jasmin et Pétales de Fleur d’Oranger. Notes de fond : Accord Spicy Cremoso (cet accord est composé d’un accord lait, de bois de Santal et de Cardamome) et Ambrox.