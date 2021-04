Ugadi 2021: Souhaits et messages que vous pouvez partager en famille, entre amis à l’occasion d’une occasion spéciale

13 avril 2021 13:28:55 IST

Les habitants d’Andhra Pradesh, de Telangana et du Karnataka célèbrent le festival d’Ugadi aujourd’hui 13 avril. Selon le calendrier lunisolaire hindou, il est observé le premier jour du mois de Chaitra. Dans les régions du Maharashtra et de Konkon, la journée est célébrée sous le nom de Gudi Padwa. Traditionnellement, il est connu sous le nom de Yugadi. Ugadi est une occasion importante car elle marque le début d’une nouvelle année pour de nombreuses communautés.

Souhaits et messages Ugadi 2021

A l’occasion d’Ugadi 2021, voici quelques souhaits et messages à partager avec votre famille, vos amis et vos proches:

1. Cet Ugadi, je vous souhaite une vie remplie de paix, de joie et de rire.

2. J’espère que vous réussirez dans tous les aspects de votre vie! Ayez un Ugadi heureux et prospère!

3. Que cet Ugadi, des souvenirs de moments partagés avec vos proches vous remplisse le cœur!

4. Priez pour une nouvelle année qui n’a que douceur et bonheur en abondance pour vous, votre famille et tout le monde à travers le monde. Heureux

5. Que l’amertume du Neem, l’acidité de la mangue crue et la douceur du jaggery vous rappellent que la vie est un sac mélangé. Profitez de chaque instant et faites de votre mieux – un Ugadi très heureux pour vous et votre famille.

6. Ugadi est traditionnellement appelé Yugadi. Il se compose de deux mots sanskrits: Yug, signifiant ère, et Adi, signifiant début. Je vous souhaite un bon début pour un joyeux nouvel Ugadi.

7. Que les belles couleurs d’Ugadi vous incitent à toujours avancer dans la vie et à gagner tous les défis grâce à votre travail acharné…. Meilleurs voeux pour Ugadi.

8. Puisse-t-il y avoir un nouveau rythme, une nouvelle mélodie et de nouveaux airs pour en faire une année bénie pour vous…. Avec beaucoup d’amour, Happy Ugadi !!!

