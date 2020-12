UFC Las Vegas: Leon Edwards est sorti avec une infection Covid

La dernière soirée de combat UFC de l’année a pris un coup dur. Leon « Rocky » Edwards ne peut pas mener le combat principal contre Khamzat Chimaev après avoir été infecté par le virus Covid-19, rapporte ESPN. L’UFC envisage apparemment de mettre le duel des poids welters entre Stephen « Wonderboy » Thompson et Geoff Neal dans le combat principal.

Khamzat Chimaev devra encore attendre le premier adversaire du classement UFC. Les Tchétchènes de l’équipe suédoise Allstars avaient déjà hâte de faire un grand saut vers la course au titre après trois victoires contre une compétition en dessous de la moyenne le 19 décembre contre Leon Edwards, mais rien n’en sortira pour le moment.

Tel que rapporté par ESPN, Leon Edwards, actuellement numéro trois des poids welters, a été testé positif pour le coronavirus. Un voyage à Las Vegas est donc impossible pour le combattant de Birmingham. C’est le troisième combat pour Edwards cette année en raison de Corona. Son combat principal contre Tyron Woodley a dû être annulé en mars, en raison des restrictions d’entraînement en Angleterre, il n’a pas pu accepter le combat pour le titre contre Kamaru Usman cet été.

Il y a quelques jours, des rumeurs circulaient selon lesquelles le combat pourrait être annulé en raison d’un incident Covid-19, mais une infection Covid a été suspectée à Chimaev. Au lieu de cela, il a maintenant attrapé l’Anglais.

Le prochain revers pour l’UFC, qui a subi plusieurs échecs à court terme de grands combattants au cours des dernières semaines. Cette fois, cependant, on s’y prépare grâce à un programme solide. Les experts supposent que Stephen «Wonderboy» Thompson et Geoff Neal se battront désormais au combat principal à Las Vegas.

Afin que la Fight Night conserve son nombre de combats, un combat entre l’ancien champion Anthony Pettis et Alex Morono a été mis au programme à bref délai. Pettis était le dernier dans la cage en mai, battant Donald Cerrone dans un match revanche. En janvier, il a dû admettre sa défaite à Carlos Diego Ferreira, coéquipier d’Alex Morono. Il était il y a seulement deux semaines et demie dans l’Octogone et a gagné contre Rhys McKee dans le quatrième de ses cinq derniers combats.

Le programme en un coup d’œil:

UFC Las Vegas 17e

19 décembre 2020

UFC Apex à Las Vegas, Nevada, USA

Stephen Thompson c. Geoff Neal

Marcin Tybura c. Greg Hardy

Marlon Moraes c. Police de Rob

Misha Cirkunov c. Ryan Spann

Anthony Pettis contre Alex Morono

Jose Aldo c. Marlon Vera

Pré-programme

Michel Pereira c. Khaos Williams

Manel Kape contre Alexandre Pantoja

Dhiego Lima c. Belal Muhammad

Antonio Arroyo c. Deron Winn

Sijara Eubanks contre Pannie Kianzad

Aiemann Zahabi c. Drako Rodriguez

Jamie Pickett contre Tafon Nchukwi

Rick Glenn contre Carlton Minus

Matt Schnell contre Tyson Nam

