Ufc Las Vegas: Jack Hermansson Maintenant Contre Marvin Vettori

Les principaux combats des UFC Fight Nights ne sont actuellement pas sous une bonne étoile. Après que plusieurs combats pour le titre ont été annulés pour l’UFC 256 et que Curtis Blaydes a dû annuler son duel contre Derrick Lewis vendredi, Kevin Holland l’a également obtenu. L’Américain ne combattra pas Jack Hermansson samedi, mais sera remplacé par Marvin Vettori. La Hollande est censée rencontrer «Jacaré» Souza une semaine plus tard.

Le jeu animé de changement d’arbre a débuté vendredi quand on a appris que Kevin Holland avait été infecté par le virus corona. L’Américain devait rencontrer le Norvégien Jack Hermansson samedi prochain et n’était lui-même qu’un remplaçant, car Darren Till était initialement prévu pour le duel.

L’UFC avait déjà la solution à son problème prête samedi. Pendant une courte période, l’Italien Marvin Vettori (15-4-1) a été retiré de son combat contre Ronaldo « Jacaré » Souza à l’UFC 256 et emballé dans le combat principal de Fight Night. L’Italien dispute ainsi son premier combat principal à l’UFC à court terme. Jusqu’à présent, il a été dans l’Octogone huit fois et a remporté cinq combats, les trois derniers d’affilée. Sa dernière défaite était contre Israel Adesanya.

Mais même « jacaré » n’a pas à attendre longtemps pour un nouvel adversaire, car l’UFC espère simplement que Kevin Holland pourra à nouveau montrer des tests Covid-19 négatifs dans les prochains jours afin de pouvoir prendre la place de Vettori à l’UFC 256 une semaine plus tard. et a remporté sa cinquième victoire cette année contre le Brésilien.

La soirée de combat UFC de samedi ressemble maintenant à ceci:

Nuit de combat UFC

5 décembre 2020

UFC Apex à Las Vegas, Nevada, USA

Jack Hermansson contre Marvin Vettori

Ovince St. Preux c. Jamahal Hill

Montana de la Rosa vs. Taila Santos

John Allan c. Roman Dolidze

Movsar Evloev contre Nate Landwehr

Pré-programme

Jake Collier contre Gian Villante

Matt Wiman contre Jordan Leavitt

Cody Durden c. Jimmy Flick

Damon Jackson contre Ilia Topuria

Gabriel Benitez contre Justin Jaynes

Louis Smolka c. José Alberto Quinonez

