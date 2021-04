UFC Las Vegas 24: Whittaker vs Gastelum

Whittaker, Gastelum, Juan Espino et de nombreux autres combattants se sont affrontés aujourd’hui à l’UFC Las Vegas 24.

Restez à l’écoute car ce week-end, samedi 17 avril, nous avons un événement UFC à Las Vegas. Il s’agit de UFC Las Vegas 24 où nous aurons un autre combat intéressant, comme ce Whittaker vs Gastelum, le combat principal de toute la carte.

Dans cette vidéo de gameplay d’EA Sports UFC 4, j’essaie de prédire ce qui se passera dans le combat entre ces deux combattants. C’est dommage car dans cet événement UFC Las Vegas 24, nous avons un Espagnol sur la carte et nous ne pouvons pas nous battre.

Juan Espino n’est pas disponible dans le jeu, c’est pourquoi nous ne pouvons pas simuler / prédire le combat du canari. Espérons qu’il gagne et que cela lui donne plus de visibilité, et par DIEU, ils l’ont mis en tant que combattant dans le jeu vidéo UFC 4.

Undercard complète UFC Vegas 24

PANNEAU D’AFFICHAGE PRINCIPAL

Robert Whittaker c. Kelvin Gastelum | Poids moyen

Jeremy Stephens contre Drakkar Klose | Poids léger

Andrei Arlovski c. Chase Sherman | Poids lourd

Abdul Razak Alhassan c. Jacob Malkoun | Poids moyen

Luis Pena c. Alexander Muñoz | Poids léger

BILLBOARD PRÉLIMINAIRE

Tracy Cortez contre Justine Kish | Poids mouche pour femmes

Alexander Romanov c. Juan Espino | Poids lourd

Jessica Penne contre Lupita Godinez | Poids de paille

Gerald Meerschaert c. Bartosz Fabinski | Poids moyen

Austin Hubbard contre Dakota Bush | Poids léger

Tony Gravely contre Anthony Birchak | Poids coq des hommes

L’événement UFC Las Vegas 24 aura lieu ce samedi 17 avril à l’APEX de Las Vegas et débutera par la carte préliminaire à 19h00 Heures de l’Est et 16h00 Heures du Pacifique pour les États-Unis et 18h00 heures du Mexique. En Espagne à la 1 h 00 de la nuit.