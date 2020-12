Ufc: Frankie Edgar Contre Cory Sandhagen Prévu Pour Février

Un an après leur date d’origine, Frankie Edgar et Cory Sandhagen rattrapent leur combat. Cette fois, cela pourrait être une chance de titre. Comme le rapporte ESPN, les deux poids coq entreront dans la cage l’un contre l’autre le 6 février.

Le duel entre les deux devrait avoir lieu en janvier 2020, mais a été annulé à nouveau à court terme car Edgar avait auparavant accepté un combat principal en Corée du Sud contre Chan Sung Jung, de sorte que sa première en poids coq a été reportée à l’été. Edgar n’a rattrapé cela qu’en août et s’est imposé aux points contre Pedro Munhoz.

Sandhagen n’a reçu aucun adversaire de remplacement, au lieu de cela, il a dû attendre cinq mois de plus pour un combat avant d’entrer dans la cage à l’UFC 250 contre Aljamain Sterling et a dû admettre sa défaite lors d’une soumission au premier tour. Cependant, Sandhagen s’est remis de la défaite quelques mois plus tard avec un KO contre Marlon Moraes. Désormais, les deux Américains sont censés rattraper leur duel.

Cela pourrait influencer la course au titre des poids coq dans les mois à venir, car Sandhagen n’est actuellement que derrière le champion Yan et le prochain challenger Sterling du classement. Un succès sur Edgar devrait renforcer ses prétentions à un combat pour le titre, surtout si le Russe doit défendre avec succès le titre. Pour Edgar, ce serait l’occasion d’avancer vers le combat pour le titre à une vitesse fulgurante.

L’ancien champion poids léger de l’UFC pourrait alors se battre pour le titre dans la troisième catégorie de poids de l’UFC l’année prochaine après avoir tenté en vain le titre des poids plumes contre José Aldo et Max Holloway ces dernières années.

Le duel est prévu pour l’UFC Fight Night le 6 février. Ceci est dirigé par Alistair Overeem et Alexander Volkov. Le programme en un coup d’œil:

Nuit de combat UFC

6 février 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Alistair Overeem vs. Alexandre Volkov

Frankie Edgar c. Cory Sandhagen

Macy Chiasson contre Marion Reneau

Beneil Dariush contre Carlos Diego Ferreira

Clay Guida vs. Michael Johnson

Wellington Turman c. Aliaskhab Khizriev

Gabe Green c. Phil Rowe

Molly McCann c. Lara Procopio

Julio Arce contre Timur Valiev

