Ufc Fight Island: Neil Magny Rencontre Michael Chiesa

Mardi, l’UFC a annoncé le retour à Fight Island à Abu Dhabi, et peu de temps après, d’autres combats étaient prévus pour le 20 janvier. Les plus célèbres sont disputés par les champions du monde Michael Chiesa et Neil Magny.

Pour les deux premiers championnats du monde, janvier est sur le point de remporter sa quatrième victoire consécutive, car les deux combattants ont remporté leurs trois derniers combats. Neil Magny (24-7) a été mis en cage trois fois cette année seulement après avoir lutté avec l’USADA ces dernières années.

Magny a remporté une victoire aux points sur le Chinois Li Jingliang en mars, suivi de trois mois plus tard contre Anthony Rocco Martin avant de couronner son année de compétition avec une victoire claire sur l’ancien champion Robbie Lawler à la fin du mois d’août. Le joueur de 33 ans, qui a joué dans l’Octogone plus de 23 fois en huit ans à l’UFC, veut enfin se frayer un chemin vers le groupe de tête en 2021.

Cela planifie aussi Michael Chiesa (17-4). Le combattant de Washington a dû survivre à une courte période de sécheresse en 2017 et 2018 avec des défaites contre Kevin Lee et Anthony Pettis, mais depuis lors, personne n’a été dangereux pour lui. L’ancien champion intérimaire Carlos Condit ainsi que Diego Sanchez et l’ancien champion Rafael dos Anjos pourraient être vaincus.

En plus de ce duel reprogrammé, d’autres combats ont été reportés d’autres événements à Fight Night le 20 janvier et d’autres événements, la date du 30 janvier 2021 a été annulée. Le 20 janvier, les 15 meilleurs poids mouches Tyson Nam et Matt Schnell sont toujours dans la cage l’un avec l’autre.

Francisco Figueiredo, frère du champion poids mouche de l’UFC Deiveson Figueiredo, combat Jerome Rivera et le journaliste MMA Mike Jackson, qui a célébré sa première victoire en MMA contre le lutteur CM Punk, revient après une interruption de deux ans et demi et s’appelle l’Irlandais Dean Berry en Bienvenue à l’UFC.

Le programme en un coup d’œil:

UFC Fight Night 185

20 janvier 2021

Forum Flash sur l’île de Yas, Abu Dhabi, EAU

Khamzat Chimaev c. Léon Edwards

Michael Chiesa c. Neil Magny

Matt Brown contre Carlos Condit

Viviane Araujo c. Roxanne Modafferi

Douglas Silva de Andrade c. Lerone Murphy

Francisco Figueiredo contre Jérôme Rivera

Matt Schnell contre Tyson Nam

Dean Berry contre Mike Jackson

.

