Ufc Fight Island: Joaquin Buckley Veut Le Prochain Temps Fort

Joaquin Buckley est toujours sur la bonne voie après son KO insensé contre Impa Kasanganay. L’Américain de 26 ans sera de retour dans la cage le 16 janvier et affrontera l’Italien Alessio Di Chirico.

Pour le joueur de 26 ans, c’est le quatrième combat de l’UFC en six mois. Buckley a fait ses débuts à l’UFC à court terme contre Kevin Holland en août et a été éliminé durement au troisième tour après avoir éliminé Legacy FA une semaine plus tôt. Il était alors censé combattre Abu Azaitar en octobre, mais le Marocain a signalé être blessé.

Impa Kasanganay a donc obtenu la candidature pour le combat, ce qui lui sera probablement rappelé dans diverses vidéos phares jusqu’à la fin de sa vie. Lorsque Kasanganay a attrapé un coup de pied de Buckley, il a reçu une rotation acrobatique de Buckley, qui est ensuite devenue virale dans le monde entier et a été vue plus de 60 millions de fois. Buckley était de retour dans la cage sept semaines plus tard et a éliminé Jordan Wright après 18 secondes du deuxième tour

Maintenant Buckley est de retour à Abu Dhabi et contre Alessio Di Chirico. Contrairement à l’Américain, Di Chirico se bat pour son poste à l’UFC. Le joueur de 31 ans a dû admettre sa défaite aux points lors de ses trois derniers combats, perdant contre Kevin Holland, Makhmud Muradov, qui a remplacé Peter Sobotta en septembre 2019, et Zak Cummings en août de cette année, après un combat contre Azaitar en avril. La pandémie Corona a été victime.

Le programme Fight Night en un coup d’œil:

UFC Fight Night 184

16 janvier 2021

Forum Flash sur l’île de Yas, Abu Dhabi, EAU

Max Holloway contre Calvin Kattar

David Zawada c. Ramazan Emeev

Tom Breese contre Omari Akhmedov

Joaquin Buckley c. Alessio Di Chirico

Brian Kelleher c. Ricky Simon

Mike Grundy contre Nik Lentz

Jacob Kilburn contre Austin Lingo

Carlos Felipe contre Justin Tafa

Punahele Soriano c. Dusko Todorovic

Rodolfo Vieira c. Anthony Hernandez

Bethe Correia c. Wu Yanan

Warlley Alves contre Christian Aguilera

Nassourdine Imavov contre Phil Hawes

