Ufc: David Zawada Rencontrera Ramazan Emeev En Janvier

David Zawada sera de retour dans la cage de l’UFC le 16 janvier 2021. Le poids welter de Düsseldorf rencontrera ensuite Ramazan Emeev lors d’une nuit de combat. L’organisation n’a pas encore annoncé où le premier événement UFC aura lieu dans la nouvelle année.

C’est le premier combat pour David Zawada (17-5) depuis son grand succès à Moscou sur Abubakar Nurmagomedov en novembre 2019. A cette époque, le joueur de 30 ans a non seulement obtenu sa première victoire à l’UFC, le triangle s’étouffe contre le cousin du champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov a également amené « Sagat » également un bonus pour la performance de la soirée et a assuré à Zawada la place dans la liste de l’UFC.

L’homme de Düsseldorf avait déjà rendu deux faveurs à l’UFC et accepté des combats à court terme contre Danny Roberts et Jingliang Li. Dans les deux cas, il a montré une solide performance, les débuts à l’UFC contre Roberts ont été choisis comme combat de la soirée à l’UFC Fight Night à Hambourg et récompensés par un bonus, mais les victoires n’ont pas sauté.

Malheureusement, Zawada n’a pas pu reprendre l’élan de l’année dernière avec lui. La pandémie corona a d’abord empêché un combat contre Anthony Rocco Martin en avril, puis le Tunisien Mounir Lazzez s’est retiré du duel prévu en octobre. Zawada ne sera déployé que pour la quatrième fois dans l’Octogone en janvier.

Il rencontre dans Ramazan Emeev (19-4) au prochain combattant du Daghestan. Il a déjà de l’expérience avec des combattants allemands.En juillet, il a contrecarré les débuts à court terme de Niklas Stolze à l’UFC à Abu Dhabi, bien qu’il n’ait eu que la chance de survivre au premier tour au cours duquel il a été touché par un genou dur.

Le joueur de 33 ans avait déjà remporté trois de ses quatre combats à l’UFC, mais devait tenir la distance dans chaque duel. L’ancien champion des poids moyens M-1 est particulièrement dangereux dans le corps à corps et sur le tapis.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂