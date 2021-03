UFC 260: Stipe Miocic contre Ngannou 2

Ce matin, nous avons l’un des matchs les plus attendus de 2021. Nous aurons un Stipe Miocic vs Ngannou 2 à l’UFC 260 dans lequel ils se battront pour le titre des poids lourds.

Dans l’UFC 260, nous avons l’un des matchs les plus attendus de cette 2021, Stipe Miocic vs Ngannou! Lors du premier match, Stipe Miocic a battu le Camerounais Ngannou. Mais dans cette seconde confrontation, Stipe Miocic contre Ngannou 2Il semble que le « Predator » sortira avec une mentalité différente, quelque chose que le Champion a beaucoup à l’esprit et qui a chuté dans certaines déclarations.

Ils jouent également le titre des poids lourds de l’UFC. Ses derniers combats, sans compter la confrontation contre Stipe, il a gagné ses adversaires par le biais du KO en très peu de temps, étant la confrontation contre Alistair Overeem l’un des KO les plus spectaculaires de l’UFC.

Avant le combat d’étoiles, nous avons deux matchs. De ces deux combats, nous pensons que l’un des meilleurs est celui de Sean O’Malley contre Thomas Almeida. Nous vous montrons nos prévisions.

Calendrier de l’UFC 260:

Espagne: 00:30 / 01: 00/04: 00 (heure d’été) heures.

États-Unis: 19: 30/20: 00/22: 00 heures (HAE) / 16: 30/17: 00/19: 00 heures (PDT).

Mexique: 17: 30/18: 00/20: 00 heures.

Chili: 20: 30/21: 00/23: 00 heures.

Colombie: 18: 30/19: 00/21: 00 heures.

Argentine: 20: 30/21: 00/23: 00 heures.

Pérou: 18: 30/19: 00/21: 00 heures.

Panneau d’affichage UFC 260

Carte principale UFC 260

Stipe Miocic vs Ngannou: UFC Heavyweight Championship.

Tyron Woodley contre Vicente Luque: poids welter.

Sean O’Malley contre Thomas Almeida: poids coq.

Gillian Robertson contre Miranda Maverick: poids mouche.

Jamie Mullarkey vs Khama Worthy: léger.

Carte préliminaire UFC 260

Alonzo Menifield vs Fabio Cherant: poids lourds légers.

Jared Gooden vs Abubakar Nurmagomedov: poids welter.

Modestas Bukauskas vs Michal Oleksiejczuk: poids lourd léger.

Shane Young contre Omar Morales: poids plume.

Première carte préliminaire de l’UFC 260

Marc-Andre Barriault vs Abu Azaitar: poids moyen.