UFC 259: Blachowicz contre Adesanya

L’événement UFC 259 est ici: Blachowicz vs Adesanya et nous avons un morceau de la carte. Trois événements stellaires qui jouent le titre.

Aujourd’hui, nous avons l’un des événements les plus spectaculaires de l’UFC. L’événement arrive UFC 259 Dans lequel trois titres de trois catégories différentes seront mis en jeu, avec des affrontements entre Blachowicz vs Adesanya, Amanda Nunes vs Megan Anderson et Petr Yan vs Aljamain Sterling.

Comme prévu, et comme je l’ai fait avec Poirier vs McGregor 2, j’ai essayé de prédire, prédire, etc., ce qui se passera avec ces trois combats. Et quel meilleur jeu que EA Sports UGC 4 pour accompagner ces pronostics. Je parle des possibilités de chaque combattant, de ce que je pense qu’il va se passer et qui va gagner en trois gameplays. Bien que dans les jeux, il soit difficile de faire ce que vous voulez si le processeur est stupide.

Horaire

Premiers combats / Préliminaires / Starfights

Espagne: 00: 00/02: 00/04: 00 heures.

États-Unis: 18: 00/20: 00/22: 00 heures (HAE) / 15: 00/17: 00/19: 00 heures (PDT).

Mexique: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.

Chili: 20: 00/22: 00/00: 00 heures.

Colombie: 18: 00/20: 00/22: 00 heures.

Argentine: 20: 00/22: 00/00: 00 heures.

Pérou: 18: 00/20: 00/22: 00 heures.

Panneau d’affichage

Jan Blachowicz vs Israel Adesanya: Championnat des poids lourds légers.

Amanda Nunes vs Megan Anderson: Championnat de la plume.

Petr Yan vs Aljamain Sterling: Championnat des poids coq.

Islam Makhachev vs Drew Dober: léger.

Thiago Santos vs Aleksandar Rakic: poids lourd léger.

Préliminaires

Dominick Cruz contre Casey Kenny: poids coq.

Song Yadong contre Kyler Phillips: poids coq.

Joseph Benavidez vs Askar Askarov: poids mouche.

Rogerio Bontorin vs Kai Kara-France: poids mouche.

Premiers combats

Tim Elliott contre Jordan Espinosa: poids mouche.

Kennedy Nzechukwu contre Carlos Ulberg: poids lourd léger.

Sean Brady contre Jake Matthews: poids welter.

Livinha Souza vs Amanda Lemos: poids paille.

Uros Medic vs Aalon Cruz: léger.

Mario Bautista vs Trevin Jones: poids coq.