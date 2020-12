UFC 259: Amanda Nunes et Megan Anderson rattrapent le combat pour le titre

Nouvelle année, nouvelle chance pour Megan Anderson. Après que l’Australienne n’a pas réussi à remporter le titre contre Amanda Nunes à l’UFC 256, le duel pour la couronne féminine des poids plume sera désormais compensé le 6 mars à l’UFC 259, rapporte ESPN.

Les deux femmes auraient dû se rencontrer le 12 décembre, mais la championne en titre Nunes a dû abandonner quatre semaines avant l’événement en raison d’une blessure. Amanda Nunes aurait mis le titre poids plume sur la ligne pour la deuxième fois. Après que la Brésilienne ait grossièrement poussé sa compatriote Cris Cyborg du trône en décembre 2018, elle est temporairement revenue aux poids coq et y a défendu le titre contre Holly Holm et Germaine de Randamie en 2019.

Cette année-là, elle est revenue au poids plume et a remporté le combat principal de l’UFC 250, un combat difficile contre la Canadienne Felicia Spencer clairement aux points. Maintenant, elle l’obtient avec l’Australien Megan Anderson faire. L’ancienne titulaire du titre Invicta a remporté trois de ses cinq combats à l’UFC, n’ayant à admettre sa défaite qu’à ses débuts Holly Holm et Spencer l’année dernière. L’Australien a ensuite pu rendre Zarah Fairn dans le starter triangulaire et assommer Norma Dumont en février.

Nunes peut faire sa préparation avec son partenaire Nina Ansaroffqui a donné naissance à une fille en septembre. L’Américain de 35 ans rentrerait dans la cage un mois plus tard le 10 avril et serait un grappler Mackenzie Dern qui a remporté un combat contre Virna Jandiroba il y a à peine neuf jours.

Pour l’UFC 259, le programme ressemble actuellement à ceci:

UFC 259

6 mars 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Combat pour le titre poids plume

Amanda Nunes contre Megan Anderson

Aleksandar Rakic ​​contre Thiago Santos

Joseph Benavidez c. Askar Askarov

Dominick Cruz c. Casey Kenney

Sean Brady contre Jake Matthews

Randy Costa c. Trevin Giles

Aalon Cruz c. Uros Medic

