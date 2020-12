Ufc 257: Qui Se Bat? Comment Pouvez Vous Le Voir?

L’ancienne année UFC est terminée, la nouvelle année PPV commence tout de suite avec un point culminant le 23 janvier 2021 lorsque Conor McGregor revient dans la cage à l’UFC 257 contre Dustin Poirier. Le duel devrait avoir lieu sur «Fight Island» à Abu Dhabi, mais l’UFC ne l’a pas encore officialisé.

Comment pouvez-vous regarder l’UFC 257?

L’UFC 257 se déroule dans la nuit du 23 janvier au 24 janvier. Le programme principal devrait commencer comme d’habitude à 4 heures du matin et être diffusé par DAZN en allemand et avec le commentaire original. Comme d’habitude, l’UFC diffuse à la fois le pré-programme (inclus dans l’abonnement Fight Pass) et le programme principal (en PPV au prix de 17,89 euros) en direct sur son propre portail de streaming UFC.tv.

Qui se bat à l’UFC 257?

L’événement est bien sûr le retour de la superstar Conor McGregor éclipsé, qui retire sa démission de l’été et est en Dustin Poirier un vieil ami qu’il a éliminé au premier tour en 2014. Les deux ont remporté un combat en 2020, McGregor a éliminé Donald Cerrone en janvier, Poirier a battu Dan Hooker aux points cet été. Le vainqueur devrait être dans le prochain combat pour le titre des poids légers.

Comme c’est souvent le cas lorsque McGregor se bat, l’UFC fait peu d’efforts pour ajouter plus d’étoiles au programme, après tout, l’Irlandais seul est une garantie de bons chiffres. Néanmoins, l’événement est particulièrement intéressant pour les fans d’Allemagne, car ils sont Nasrat Haqparast et Ottman Azaitar dans le programme.

Les deux poids légers de Hambourg et de Cologne ont tous deux remporté leur dernière apparition. Haqparast a battu le lutteur américain Alex Munoz aux points, Azaitar a éliminé Khama Worthy après 93 secondes en septembre et a obtenu le bonus pour la performance de la soirée dans le deuxième combat de l’UFC. À l’UFC 257, Haqparast rencontre Arman Tsarukyan, Azaitar rencontre Matt Frevola.

Le programme précédemment connu peut être trouvé ici dans l’aperçu, l’ordre des combats n’a pas encore été déterminé:

UFC 257

23 janvier 2021

TBA à TBA, TBA, TBA

Conor McGregor contre Dustin Poirier

Nasrat Haqparast contre Arman Tsarukyan

Ottman Azaitar c. Matt Frevola

Joanne Calderwood c. Jessica Eye

Amanda Ribas c. Marina Rodriguez

Shane Burgos contre Hakeem Dawodu

Antonio Carlos Junior c. Brad Tavares

Andre Muniz c. Andrew Sanchez

Marcin Prachnio contre Khalil Rountree

Matheus Nicolau c. Tagir Ulanbekov

