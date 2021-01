UFC 257: Poirier contre McGregor 2

Aujourd’hui, ils reçoivent des « leshes » à l’UFC 257, avec un match stellaire avec Poirier et McGregor. Voilà nos prévisions particulières.

Il y a des années, une tendance YouTube était née. Avec ceci des gameplays, il y avait ceux qui ont mis la FIFA en service et face à un match hebdomadaire, ils ont fait comme prévision. Même après, il y avait les PROFESSIONNELS qui ont recréé des buts. NBA 2K était une autre saga choisie par ces amateurs de gameplay.

Ici, la Tete Card aimait faire des vidéos de jeux UFC. Depuis le premier EA Sports UFC pour PlayStation 4 et Xbox One que je fais. Bien que n’ayant pas EA Sports UFC 3, j’ai arrêté de le faire, mais je pense qu’avec le combat de McGregor à l’UFC 257, il est temps de RETOUR. C’est quelque chose que j’ai fait sur ma chaîne YouTube personnelle, mais j’ai déplacé la section vers 45Secondes.fr.

Le pronostic coupable

Dans cette série de gameplay, ce que je vais essayer de faire est de donner, avec beaucoup d’opinions et beaucoup d’opinions, ce qui se passera dans la bataille principale d’un événement UFC. Pour commencer, nous avons cet UFC 257: Poirier vs McGregor 2 qui, comme son nom l’indique, est la deuxième fois qu’ils se font face. Le premier a eu lieu en 2014 et Conor McGregor a gagné au premier tour.

Hier vendredi, c’était la pesée. Le combat est dans la catégorie « poids léger » et ils ne se battent pas pour le titre mais c’est le combat stellaire en 5 rounds de cet UFC 257 qui se déroule à Abu Dhabi.

Si vous voulez suivre cet événement UFC 257 et le combat McGregor, il se jouera à l’aube du samedi 23 janvier au dimanche 24. Bien que l’UFC 257 commencera beaucoup plus tôt, le combat entre Poirier et McGregor aura lieu à 4h00 en Espagne ( péninsule).