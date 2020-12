UFC 257: Michael Chandler lors de ses débuts à l’UFC contre Dan Hooker

Michael Chandler a la sécurité de la planification. Après des mois où l’ancien champion du Bellator MMA ne pouvait que regarder, il attaquera pour la première fois dans l’Octogone UFC le 23 janvier 2021 et rivalisera avec le Néo-Zélandais Dan Hooker à l’UFC 257, rapporte le portail australien Stuff.co .

Pour le joueur de 34 ans, il s’agit du test tant attendu à l’UFC. L’Américain a pu remporter le titre des poids légers à trois reprises au Bellator et est passé à l’UFC en septembre après un KO contre l’ancien champion de l’UFC Benson Henderson.

Chandler était censé se battre directement contre un poids léger de haut niveau, mais les négociations avec divers adversaires se sont avérées difficiles, de sorte que Chandler s’est rendu à Abu Dhabi pour l’UFC 254 et a apporté son poids en tant que combattant de remplacement pour le combat pour le titre dans le poids léger, mais n’a pas été utilisé dans la cage. Cela sera rattrapé le 23 janvier.

Chandler rencontre Dan Hooker. Le Néo-Zélandais avait appelé à un combat contre Chandler il y a des mois. Le joueur de 30 ans fait partie de l’équipe de l’UFC depuis 2014 et a récemment gravi les échelons du haut du poids léger avec sept victoires en neuf combats.

Il a été mis en cage deux fois cette année. En février, il s’est imposé de justesse contre Paul Felder aux points, cinq mois plus tard, il en a perdu un aux points face à l’ancien champion par intérim Dustin Poirier. Le duel contre Chandler n’a été convenu que oralement jusqu’à présent, l’UFC ne l’a pas encore commenté.

Le programme UFC 257 en un coup d’œil:

UFC 257

23 janvier 2021

Forum Flash sur l’île de Yas, Abu Dhabi, EAU

Conor McGregor contre Dustin Poirier

Michael Chandler contre Dan Hooker

Nasrat Haqparast contre Arman Tsarukyan

Ottman Azaitar c. Matt Frevola

Joanne Calderwood c. Jessica Eye

Amanda Ribas contre Marina Rodriguez

Shane Burgos c. Hakeem Dawodu

Antonio Carlos Junior c. Brad Tavares

Andre Muniz c. Andrew Sanchez

Marcin Prachnio contre Khalil Rountree

Matheus Nicolau c. Tagir Ulanbekov

