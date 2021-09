Ubisoft va faire passer l’une de ses franchises de jeux vidéo à la télévision

Les jeux vidéo ont livré un grand nombre d’histoires adaptées de consoles telles que Nintendo ou Play Station au monde du cinéma. Bien sûr, tous n’ont pas été bien reçus et, bien que Sony cherche à rebondir de la main du film Inexploré avec Tom Holland, et HBO sera chargé de réaliser une série sur Le dernier d’entre nous avec Pierre Pascal et Bella Ramsey, il a été annoncé qu’il y avait une autre franchise en développement. Ubisoft est en plein développement d’une série sur l’un de ses titres les plus appréciés.







Conducteur, le jeu vidéo né en 1999 pour Play Station et puis il s’est étendu comme une saga avec sept jeux vidéo, il atteindra le petit écran. La dernière production à arriver sur le marché de cette franchise a été Pilote : San Francisco, il y a une décennie. Au fil des ans, ils se sont propagés à différentes consoles telles que Xbox et, bien sûr, des ordinateurs. En plus d’une décennie, environ 16 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde.

L’histoire originale de Conducteur concentré sur Jean tanneur, un ancien pilote de course devenu flic essayant de vaincre un dangereux gang de gangsters. Ses compétences de conduite étaient le principal outil avec lequel, dans chaque mission, il cherchait à mettre fin au crime organisé dans la ville. Dans l’E3 l’annonce importante a été faite.

C’était l’interface du premier Driver. (IMDb)



frénésie sera la plateforme de streaming à travers laquelle la série de Conducteur. C’est un service qui vise les produits liés au monde du jeu vidéo, qui vont désormais rejoindre Ubisoft pour développer cette histoire. Il s’agit de la première confirmation majeure de la plateforme qui aspire à être lancée en 2022, mais peu de détails ont encore été révélés. « Travailler avec frénésie nous permettra de transporter une série de Conducteur directement au public, qui est le plus passionné quand il s’agit de voir la franchise prendre vie « , il a souligné Danielle Kreinik, responsable de la zone de développement de la télévision pour Ubisoft.

Free Guy, la preuve que le gaming peut atteindre le grand écran

Bien qu’il regorge d’exemples qui ont été remis en cause, comme les films de Mario Bros ou le film de Sonique sans de telles bonnes critiques (mais avec une suite en route), il existe un produit qui a clairement démontré que le langage des consoles peut être porté sur grand écran sans aucun problème. Il s’agit de Mec libre, le dernier film de Ryan Reynolds, qui a été publié à la mi-août.







L’histoire de Mec libre met l’accent sur Mec (Reynolds), un personnage mineur d’un jeu vidéo en monde ouvert qui, après avoir croisé la route de Millie (Jodie Comer), je commence à développer mon libre arbitre. Au-delà de l’histoire, qu’est-ce que cette production de Taxe Shawn était d’ajouter des gags et des petits œufs de Pâques associés au monde de jeu, et c’est organiquement avec l’histoire, à la fois pour faire avancer le récit et pour divertir le public avec bâillons et des blagues.