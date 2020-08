Ubisoft : une IA améliorée pour plus de réalisme

Dans le cadre de l’événement numérique SIGGRAPH 2020 le programmeur et développeur de Ubisoft Montréal, Daniel Holden, a montré un peu de la technologie produite par L’apprentissage en profondeur pour des animations plus détaillées et plus naturelles sur la prochaine génération de consoles.

Comme indiqué par Holden, cette technologie sera basée sur apprentissage automatique et dans les dernières avancées en AI neuronale afin de diminuer la quantité de mémoire couramment utilisée par les techniques d’animation les plus traditionnelles de correspondance de mouvement.

Ubisoft mise sur le réalisme grâce à l’intelligence artificielle

L’idée de base est de former plusieurs réseaux de neurones de manière à reproduire le comportement de la correspondance de mouvement. L’émulation de la correspondance de mouvement signifie que vous pouvez toujours itérer, déboguer et contrôler le système comme avant – appliquez simplement la correspondance de mouvement apprise comme post-processus pour analyser les données!

L’expert de cette division canadienne d’Ubisoft prétend que cette technologie offre la possibilité de créer automatiquement et presque sans effort une énorme base de données d’animations utilisant simplement l’intelligence artificielle d’un réseau neuronal. Avec cet outil en leur possession, les créateurs de la saga Assassins Creed pourront créer des personnages de toutes sortes, animaux et créatures du monde fantastique et leur fournir des animations très réalistes avec la capacité de réagir et de s’adapter à l’environnement dans lequel ils se trouvent.

