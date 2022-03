Ubisoft travaille sur un nouveau jeu Prince of Persia

Le producteur de jeux vidéo Ubisoft fera un nouvel épisode de son feu acclamé »Prince de Perse ». Selon Tom Henderson connaisseur de l’industrie du jeu, un nouveau jeu de la franchise est en développement. Le projet qui n’a pas encore de titre sera sous le contrôle de Ubisoft Montpellierle studio à l’origine de la série de jeux de plateforme classiques Raymanet aura un gameplay de plateforme 2D, similaire aux premiers opus de la saga.

Bien que la plupart des détails restent un mystère, le jeu incorporerait des idées de « Ori », une série 2D du genre Metroidvania qui donne la priorité à l’exploration, aux énigmes et à la collecte d’objets. La fuite d’Henderson correspond également aux rumeurs précédentes selon lesquelles une nouvelle entrée dans la franchise « Prince of Persia » sera publiée en 2023 ou 2024.

Bien que ce nouvel opus ne soit qu’une rumeur et que rien n’ait été confirmé, il semble qu’Ubisoft pourrait chercher à faire avancer « Prince of Persia », car il a également été rapporté qu’un remake du jeu préféré des fans est en développement. Ventilateurs »Prince of Persia : Les Sables du Temps ».

Le remake a été retardé à plusieurs reprises depuis sa révélation en septembre 2020, avec des rumeurs affirmant que le jeu subissait une refonte majeure après que les fans aient été déçus par de mauvais graphismes dans la bande-annonce. Ubisoft India a même retiré le remake de »The Sands of Time » de E3 2021expliquant qu’il « n’était pas encore prêt à partager des informations supplémentaires ».

le doubleur Youri Lowenthal a discuté de son expérience en reprenant son rôle de voix du prince protagoniste du titre, comparant son retour à la capacité du personnage à remonter le temps.

« Lorsque nous avons fait le premier ‘The Sands of Time’, j’aurais pu faire trois à cinq sessions d’enregistrement pour tout le jeu, et c’était ma contribution. Cette fois, j’ai littéralement dû remettre mes chaussures. Je dois rembobiner temps et voir si je pouvais faire mieux », a déclaré Lowenthal, qui était également ravi et honoré de retrouver un personnage qu’il aimait mais croyait qu’il ne pourrait plus jamais jouer.

Il faudra attendre de voir les informations officielles sur le nouveau projet »Prince of Persia », qui selon les rumeurs, sortirait pour l’année suivante, en 2023.