Ubisoft surprend avec l’annonce d’Avatar : Frontiers of Pandora

Ubisoft Forward clôture sa conférence 2021 avec l’annonce d’Avatar : Frontiers of Pandora, basé sur la licence James Cameron.

Il fallait clôturer par un plat principal l’Ubisoft Forward de 2021. La firme française a surpris ses fans cette année avec quelques surprises capitales, comme sa nouvelle collaboration avec Nintendo. Mais il n’y avait pas la chose. Non, il y avait le Annonce Avatar: Frontiers of Pandora, l’entrée dans le monde du jeu vidéo pour la franchise James Cameron.

Dans leur première bande-annonce cinématographique, ils nous enseignent les concepts les plus importants auxquels nous devons prêter attention dans cette adaptation d’Avatar. Nous contrôlerons l’un des extraterrestres de Pandore et lutterons contre les êtres humains, l’espèce envahissante dotée des meilleures armes et technologies. En notre faveur nous n’aurons que la nature et la puissance de la planète.

Vous pouvez voir la bande-annonce complète ci-dessous.

Avec la présentation, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur Avatar : Frontiers of Pandora. Ce n’est pas strictement le premier jeu vidéo de la franchise, mais c’est la première fois que nous nous écartons des adaptations directes du seul film à ce jour. La première partie a atteint plusieurs plates-formes telles que PC, PS3, Xbox 360, Wii et Nintendo DS.

L’arrivée de ce jeu vidéo va de pair avec les suites des films à l’horizon. Les deuxième et troisième parties d’Avatar sont en développement depuis de nombreuses années, comme l’a confirmé à plusieurs reprises James Cameron. Maintenant que le réalisateur travaille avec Walt Disney, nous devrions approcher la première à tout moment.

La chose étrange sera de savoir comment cette entrée s’intègre dans l’univers d’Avatar. Dans le premier film, l’humanité a quitté la planète après les événements de celui-ci, mais dans la bande-annonce, il semble que la course n’a pas bougé. Se déroulera-t-il au même moment ou se présentera-t-il sous la forme d’un pont avec les suites ?