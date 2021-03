Ubisoft + sur Game Pass? Cela semble plus réel que fictif

Selon Jeff Grubb de GamesBeat, nous verrons Ubisoft + sur Game Pass le plus tôt possible. Il y a déjà de nombreuses voix qui l’assurent.

À présent, nous savons tous sans aucun doute à quel point Microsoft a misé sur son service de streaming de jeux vidéo, qui se renforce de jour en jour. Récemment, certains commentaires sont apparus qui ne laissent personne indifférent: Ubisoft + sur Game PassSelon Jeff Grubb, le journaliste de GamesBeat, cela pourrait être une réalité.

À la fin de l’année dernière, il y avait plusieurs et nombreuses rumeurs concernant ce problème, car plusieurs analystes et initiés l’ont pris pour acquis à l’avenir. Les rumeurs ne cessent d’apparaître et c’est désormais Jeff Grubb qui rejoint les déclarations sur une éventuelle arrivée d’Ubisoft + dans Game Pass, rejoignant Jez Corden depuis Windows Central.

Tel que rapporté par PureXbox, Jez Corden a déclaré à son époque (à la fin de l’année dernière) que cette rumeur avait « Une grande chance d’être vrai. » Maintenant, c’est le journaliste de GamesBeat Jeff Grubb qui pense et croit exactement la même chose, déclarant à travers GamesBeat décide ce qui suit (traduit).

«Je pense que c’est Ubisoft +, oui. Je pense que c’est cette partie. Je ne suis pas sûr, mais c’est ce que je comprends, c’est qu’ils essaient de faire en sorte que cela se produise ».

Bien sûr, pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs qu’il faut prendre avec un grain de sel. Cependant, si les informations étaient vraies, ce serait un autre coup dur de Microsoft sur la table, un coup qui catapulterait finalement le Xbox Game Pass au plein succès.

Maintenant, ce n’est qu’une question de temps pour voir la véracité des informations et si elles finissent par être remplies. La vérité est qu’il y a des mouvements et des conversations à l’intérieur de la Xbox, et qu’il est très probable que tout cela finira par se confirmer tôt ou tard, comme cela s’est produit avec EA Play et Bethesda.